Taglia i costi dello shopping: questo sito pazzesco è una rivoluzione

Dalla pandemia in avanti, si è sviluppato ulteriormente il mondo degli e-commerce. Ma questo sito è incredibile

Qualcuno ce l’ha compulsivo. Per altri, invece, è una passione che mette di buonumore. C’è poi chi aspetta solo e soltanto i saldi. Lo shopping è qualcosa che piace un po’ a tutti. Ma, ancor di più, piace risparmiare. Ecco allora come è possibile farlo con questo sito che sicuramente non conoscete.

Soprattutto ora che siamo ben inoltrati verso la stagione estiva, molti di voi vorranno rinnovare il guardaroba. Oppure comprare qualche accessorio da sfoggiare in estate. E, perché no, qualche dispositivo elettronico, magari per scattare delle foto bellissime ai panorami che vedremo in vacanza.

Sicuramente il periodo economico che vivono l’Italia e il mondo non aiuta a spendere. E, allora, è assai utile sapere che vi è un sito dove si possono acquistare prodotti a pochissimi euro. Ecco qual è.

Il sito dove si possono fare grandi affari

Dalla pandemia in avanti, si è sviluppato ulteriormente il mondo degli e-commerce. Sempre più persone fanno acquisti online. Anche di capi di abbigliamento che, solitamente, andrebbero provati. Ma su internet si risparmia parecchio. Nessun sito, però, anche i più noti, possono offrire prezzi così bassi come sul portale di cui vi parliamo oggi.

Il sito si chiama Bidoo e ci si registra in pochissimo tempo. Basta scegliere un nickname, fornire il proprio indirizzo di posta elettronica e attendere la mail di conferma per poter abilitare il profilo. Da quel momento, si può iniziare a operare.

Sul portale si trovano circa 10mila articoli al giorno. Si va dall’abbigliamento, alla cosmetica, passando per la tecnologia. Si può risparmiare fino al 99% del prezzo di listino. Il sito funziona a puntate. Una volta individuato l’articolo che ci interessa, si punta e il valore aumenta solo di un centesimo. Quando il timer dell’asta scade, se la nostra è l’offerta più alta, abbiamo vinto l’asta e riceveremo il prodotto all’indirizzo che abbiamo indicato in fase di registrazione.

All’atto della registrazione si hanno dieci puntate gratis. Ma, ovviamente, le puntate hanno un costo. Su Bidoo i pacchetti di offerte vanno da un minimo di 50 puntate a 9,99 € (0,20 € a puntata) ad un massimo di 4000 puntate a 319 € (0,08 l’una). Il trucco per vincere è puntare su prodotti semplici e poco richiesti. Si può per esempio portare a casa un buono da 50 euro da spendere su un altro e-commerce, spendendo solo 2 euro. Provate questo sito e fateci sapere come vi trovate.