Cosa hai bisogno di sentire? Scegli una candela e lo scoprirai

Hai bisogno di sentire una nuova emozione o scoprire qualcosa di te? Osserva le candele, scegline una e comincia il test

Vuoi fare chiarezza nella tua vita e scoprire qualche dettaglio in più di ciò che sta succedendo? Oggi per te proponiamo un nuovo test che chiameremo “Test delle candele”. Ti basteranno pochi minuti per scoprire qualche dettaglio in più sulla tua personalità e su aspetti che per anni hai ignorato.

Ti sei mai chiesto che ruolo hanno le candele nel mondo? E’ bene specificare che le candele solitamente vengono accese per stabilire un legame divino, aprendo un passaggio tra il mondo terreno e quello invisibile. Non tutti ne sono a conoscenza, la candela è la portatrice di luce per eccellenza e la fiamma splende sul piano astrale e fisico.

La candela dal punto di vista simbolico simboleggia l’anima, mentre la fiamma sta ad indicare a preghiera che rivolgiamo a Dio, all’universo o a qualsiasi altra entità. Oltre al fuoco e al suo potere, la candela cela altri significati come acqua che è simboleggiata dalla cera che si scioglie, aria simboleggiata dal fumo e terra simboleggiata dalla cera.

Non ci avevi mai pensato a queste caratteristiche, ma in ambito esoterico la candela viene preparata seguendo schemi specifici, tramandati di generazione in generazione. Ecco perché vengono utilizzate spesso in ambito religioso.

Test: scegli una candela e ti dirò chi sei

Il test che vi proponiamo oggi ti svelerà dettagli di te e della tua persona che non avevi mai tenuto presente. Osserva le candele del paragrafo precedente, scegline quella che ti aggrada di più e scopri il mistero che si cela dentro di te.