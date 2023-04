Milan, è ufficiale: il calciatore ha firmato!

Il Milan ha piazzato il primo tassello in vista della prossima stagione, il regalo Champions è ormai ufficiale: c’è la firma.

A Milano l’aria ha iniziato a farsi incandescente. Ora la Serie A rischia di fare solo da contorno a quello che è il vero obiettivo della stagione per le due meneghine: la Champions League. Il prossimo 10 maggio ci sarà la sfida d’andata.

Che, per così dire, vedrà il Milan giocare in casa. Poi, il 16 dello stesso mese, spazio anche al match di ritorno. Una gran bella soddisfazione essere arrivati alle semifinali ma ora è vietato accontentarsi. Ci sono due sfide in vista e bisognerà scendere in campo con la voglia di dare tutto.

Nel frattempo il Milan ha già iniziato ad organizzare il futuro. Nelle ore successiva al trionfo in Europa, è arrivata la firma sul contratto. Altro bella mossa da parte di Paolo Maldini e del suo staff che così facendo hanno già piazzato il colpo per la prossima stagione.

Colpo del Milan: ufficiale la firma sul contratto

Il Milan del futuro inizia così a prendere forma. Quando aprirà il calciomercato gli allestimenti per la prossima stagione entreranno nel vivo. Ma nel frattempo il Diavolo rossonero può essere soddisfatto della propria mossa.

Chi ha affidato il proprio destino nelle mani dei meneghini è stato Olivier Giroud. Il centravanti francese, goal pesantissimo contro il Napoli il suo, ha deciso di accettare il rinnovo, una specie di regalo per il traguardo ottenuto in Champions.

Il suo rapporto con il Milan, rivela Tuttosport, è stato prolungato di un anno. Ora il contratto vedrà Giroud in rossonero almeno fino a giugno 2024. Poi si faranno nuove valutazioni. Il calciatore, una volta uscito dall’incontro, si è dichiarato piuttosto soddisfatto.

Giroud andrà così a percepire uno stipendio pari a 3,5 milioni di euro. Bonus esclusi. Soldi ben spesi per un centravanti del suo calibro. Attenzione però, questo non sistema un reparto, quello degli attaccanti, che nei prossimi mesi avrà comunque bisogno di nuovi innesti.

Solo Giroud non basta: i rossoneri hanno bisogno di rinforzi

Per un Giroud che rimane, ci sono almeno un paio di compagni di squadra con le valigie pronte. Il primo potrebbe essere Zlatan Ibrahimovic. Per il centravanti svedese, anch’egli in scadenza di contratto, il rinnovo ad oggi appare piuttosto difficile. Proprio come appare difficile la permanenza di Divock Origi.

Il belga non ha convinto e mister Stefano Pioli gradirebbe nuove soluzioni lì davanti. La società valuta e spera di accontentare il mister con un colpo d’eccezione. Tra i preferiti resiste Jonathan David, centravanti canadese del Lille valutato qualcosa come 50 milioni di euro.