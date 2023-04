Allarme Meteo: primavera sempre più lontana, le previsioni

Allarme meteo? La primavera adesso è sempre più lontana e le previsioni in arrivo non sono per niente positive.

Avrete fatto caso al meteo di questo mese, che sarebbe dovuto essere all’insegna del sole e il clima mite. Adesso l’allarme meteo però preoccupa davvero tutti: dove è finita la primavera? Vediamo cosa dicono le previsioni.

Sono passate ormai diverse settimane e abbiamo tutti in chiaro che la primavera sia soltanto un miraggio. Al momento di giornate soleggiate e temperature miti non se ne vede nemmeno l’ombra. Dopo le ferie di Pasqua finite malissimo, e il weekend del 15-15 aprile contrassegnato da temporali e temperature invernali, nuove brutte notizie sono all’orizzonte. E’ per questo che si parla di una vero e proprio allarme meteo.

Allarme meteo: addio primavera, cosa sta realmente succedendo

Correnti di aria artica stanno facendo irruzione su tutta l’Italia portando temporali e neve. A quanto pare non sembra ci sia proprio possibilità di parlare di primavera. Un forte freddo, collegato a una massa d’aria proveniente dalla Finlandia, provocherà il ritorno del maltempo. Ma vediamo nel dettaglio come sarà la situazione sul nostro paese. Il nucleo di aria gelida si muove verso l’Italia e potrà stravolgere tutto già dal pomeriggio di giovedì dove sono prevista al Nord delle nevicate.

Secondo quanto riporta ilMeteo.it però le cattive notizie non si fermano qui. Nelle prossime ore, la perturbazione al Centro Sud porterà ancora piogge e rovesci a carattere temporalesco, soprattutto sulla zona appenninica. Ma almeno al Sud la situazione potrebbe migliore di molto nei prossimi giorni. Il Nord Italia invece si troverà ad affrontare un vero e proprio inverno rigido con temporali, neve e freddo.

Lombardia ed Emilia Romagna in particolare sono le due regioni che saranno attraversata da questa massa d’aria gelida. Previste piogge significative che interesseranno in modo intenso anche altre regioni del Nord. In Piemonte, già dalla giornata di venerdì 21 aprile, non ci sono buone notizie. Anche il prossimo ponte del 25 aprile sarà quindi all’insegna del maltempo per alcune regioni italiane. Al Sud e al Centro invece, a partire da questo weekend, tornerà l’alta pressione tra venerdì e sabato, con prevalenza di sole. Finalmente saliranno anche le temperature, nella media primaverile, che sfioreranno i 25°C anche al Centro Italia. Al Nord il maltempo passerà a partire dal weekend quando da domenica ci sarà un graduale miglioramento che potrebbe risolversi entro il 25 aprile.