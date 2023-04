Così i produttori ti fanno pagare il doppio lo stesso prodotto: controlla questo dettaglio in etichetta

Fate attenzione: in questo modo i produttori vi fanno pagare il doppio lo stesso prodotto, controllate questo dettaglio in etichetta. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Quando facciamo spesa, in particolare al supermercato, tutti noi sappiamo quanta attenzione dobbiamo fare ai prodotti che acquistiamo, in particolare quelli freschi. Dobbiamo controllare sempre l’etichetta. Leggendola sapremo la data di scadenza di un alimento, quando è stato confezionato, la provenienza, insieme agli ingredienti e alle sostanze che contiene, anche per prevenire eventuali intolleranze e allergie.

Accanto a tutte queste informazioni utili e preziose, ce be sono altre a cui dobbiamo fare caso e che riguardano i dettagli di produzione di un alimento confezionato. Controllando con attenzione, infatti, potremmo scoprire che lo stesso identico prodotto, ma confezionato in modo diverso dallo stesso produttore, potrebbe variare molto di prezzo.

Tra due prodotti di fatto uguali uno potrebbe costare il doppio dell’altro. Ecco come scoprirlo e tutto quello che bisogna sapere.

Così i produttori fanno pagare il doppio lo stesso prodotto, il dettaglio in etichetta

Le aziende produttrici di alimenti possono avere diverse linee anche dello stesso tipo di prodotti. Ad esempio, latte, pasta, biscotti, cereali, snack e tutti i cibi che si possono confezionare. Alcuni sono i prodotti di punta del marchio, quelli che vengono presentati come l’eccellenza, con una linea dedicata, quella più ricercata e più costosa. Altri, invece, rientrano nella fascia più economica e costano meno, sono presentati come prodotti low cost, magari di qualità leggermente inferiore ma comunque buona. Spesso sono prodotti non con il marchio aziendale ma con quello del supermercato per cui sono realizzati.

Bene, a vostra sorpresa scoprirete che tra prodotti della fascia elevata e quelli della fascia economica non c’è nessuna differenza. Solo che i primi li pagate di più, addirittura il doppio! Per mangiare esattamente la stessa cosa. Come è possibile? Succede quando le aziende producono tutti i loro prodotti nello stesso stabilimento e di fatto con le stesse caratteristiche. Solo che quelli di fascia alta li fanno pagare di più perché hanno una confezione più ricercata!

Insomma, non è una buona notizia e se comprate gli alimenti per la loro qualità e non per la loro confezione, a meno che non dobbiate regalarli. Potete acquistare tranquillamente i prodotti di fascia considerata inferiore e low cost, perché sono identici a quelli di fascia alta. Mangerete la stessa cosa e spenderete molto meno.

Per accorgervi se gli alimenti di fasce diverse di uno stesso produttore sono di fatto uguali, dovete leggere molto bene l’etichetta, controllando con attenzione tutte le informazioni specifiche sul prodotto e sulla produzione: ingredienti, indirizzo dello stabilimento di produzione, bollo sanitario per carni e latticini che identifica lo stabilimento di produzione.

Questi consigli valgono anche per l’acqua in bottiglia. Strano ma vero. A raccomandare la lettura attenta dell’etichetta è l’avvocato Raffaele Brogna in questo video.