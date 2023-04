Vaccino contro il cancro, gli esperti: “Salverà milioni di vite”

Ma servono investimenti, come hanno avvertito gli scienziati, che sono preoccupati che l'allargamento del conflitto in Europa possa ridurre i fondi e l'attenzione al tema.

Entro il 2030 il cancro, le malattie cardiovascolari e autoimmuni potrebbe essere prevenuti grazie all’arrivo dei vaccini. Ne sono convinti gli esperti e le aziende farmaceutiche che sono impegnate nella grande sfida di abbattere il male del secolo.

Lo sviluppo dei vaccini anti-Covid in così poco tempo ha dato uno slancio alla speranza dei ricercatori. Secondo Paul Burton, capo medico di Moderna, in soli cinque anni “avremo il vaccino per il cancro e sarà altamente efficace e salverà centinaia di migliaia, se non milioni di vite. Penso che saremo in grado di offrire vaccini contro il cancro personalizzati contro diversi tipi di tumore a persone in tutto il mondo”. Lo ha dichiarato in un’intervista al Guardian.

Anche Pfizer ha sottolineato che “gli insegnamenti tratti dal processo di sviluppo del vaccino per il Covid-19 hanno influenzato il nostro approccio generale alla ricerca e allo sviluppo dell’mRna e al modo in cui conduciamo attività di ricerca e sviluppo in modo più ampio. Abbiamo acquisito un decennio di conoscenze scientifiche in un solo anno”.

