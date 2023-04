Via Crucis al Colosseo: il Papa non andrà a causa del freddo

Francesco non prenderà parte fisicamente alla via Crucis, durante la quale un giovane ucraino e un giovane russo potrebbero pregare insieme.

“Per via del freddo intenso di questi giorni, Papa Francesco seguirà la via Crucis di questa sera da Casa Santa Marta, unendosi alla preghiera di coloro che si raccoglieranno con la Diocesi di Roma al Colosseo”. Lo ha comunicato la Sala Stampa Vaticana.

Via Crucis al Colosseo: un giovane ucraino e uno russo pregheranno insieme

Francesco non prenderà parte fisicamente alla via Crucis, durante la quale un giovane ucraino e un giovane russo potrebbero pregare insieme. “Voci di pace dai giovani dell’Ucraina e della Russia”, è il titolo della meditazione in cui i due ragazzi dovrebbero raccontare la loro esperienza.

“Gesù, per favore, fa sì che ci sia la pace in tutto il mondo e che tutti possiamo essere fratelli”, diranno i giovani. “Voci di pace in un mondo di guerra”, è invece il titolo scelto dal Papa per la via Crucis di questa sera. Secondo anticipazioni che trapelano, dovrebbero prendere parte alle meditazioni anche i migranti che arrivano in Europa dall’Africa, i giovani dell’America Latina che lanceranno un messaggio contro il narcotraffico e la corruzione nei loro Paesi. Sarebbe prevista anche la testimonianza di un religioso della Penisola Balcanica e di una suora dell’Africa Centrale, in nome dei cristiani perseguitati.