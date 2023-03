Chi è Margherita Cassano, la prima donna presidente della Corte di Cassazione

Per la prima volta, il Consiglio superiore della magistratura ha eletto all’unanimità una donna come presidente della Corte di Cassazione.

È Margherita Cassano, già presidente della Corte d’Appello di Firenze e attualmente vice del presidente uscente Pietro Curzio, a cui subentra.

Il Csm è stato presieduto da Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Sappiamo tutti che si tratta della prima donna, e se questo aspetto non ha influito sulla nomina, voglio ricordare che 5 giorni fa sono stati ricordati i 60 anni dalla legge che ha immesso le donne in magistratura ed è quindi un’occasione importante”, ha dichiarato il Capo dello Stato.

“Il ruolo del magistrato non è solo fatto di abilità tecnica, ma di umanità, capacità di ascolto, di rispetto profondo degli altri e di comprendere le tragedie umane che si nascondono dieto i singoli casi portati alla nostra attenzione”, ha detto Cassano in collegamento con il Palazzo di Giustizia di Firenze.

La nuova presidente della Suprema Corte è fiorentina ma di origini lucane. È figlia di un alto magistrato, 67 anni ed è entrata nell’ordine nel 1980, a 25 anni. È stata consigliera del Csm dal 1998 al 2002.

Casellati: “Cassano infrange un altro tabù”

“Oggi è una giornata storica per la nostra magistratura e per il Paese. Con la nomina a primo presidente della Corte di Cassazione, Margherita Cassano infrange un altro tabù, diventando la prima donna a ricoprire la carica di giudice più alta in Italia. È un’altra tappa importantissima nel lungo e faticoso cammino dell’emancipazione femminile e verso l’agognato traguardo della parità di genere. Un risultato che Margherita Cassano ha potuto raggiungere grazie alle sue indiscusse competenze professionali e a un cursus honorum che l’ha vista sempre protagonista in ruoli di primo ordine”. Così la ministra per le Riforme istituzionale e la semplificazione normativa Elisabetta Casellati.

Nordio: “Con Cassano, un ulteriore passo avanti per la parità di genere”

“Congratulazioni a Margherita Cassano, prima donna ai vertici della Corte di Cassazione. La sua nomina a primo Presidente della Suprema Corte è il traguardo di un percorso iniziato 60 anni fa, con l’ingresso delle prime donne in magistratura e rappresenta un ulteriore fondamentale passo in avanti verso l’effettiva parità di genere. La Presidente Cassano sarà un punto di riferimento per le giovani che sempre più numerose superano il concorso, per prestare un essenziale servizio alla Repubblica”. Queste le parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio.