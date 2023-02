Il Festival di Sanremo 2023 è finito con la premiazione di Marco Mengoni? Lo abbiamo pensato tutti, ma non è proprio così. Perché a bocce ferme si cominciano a fare altri conti, non solo quelli legati al grande successo di pubblico che è innegabile.

Un paio di giorni fa ha cominciato il Cda della Rai e prossimamente interverrà anche l’Agcom, con conseguenze che si annunciano pesanti. Il primo a finire nel mirino è stato l’ad dell’azienda, Carlo Fuortes, accusato da alcuni consiglieri di aver commesso errori madornali. Come la pubblicità occulta, ma in fondo palese, a Instagram con tutte le gag di Amadeus sul suo nuovo profilo appena aperto che sono sembrate esagerate.

Ma alla Rai non è andata nemmeno a genio l’esclusiva dietro le quinte appaltata ad Amazon Prime, che stava girando una docu-serie con protagonisti Fedez e Chiara Ferragni. Un’azienda concorrente ha avuto quindi l’esclusiva delle immagini, senza nessuna deroga, e non era mai successo all’Ariston che è da sempre casa Rai.

Sanremo 2023, l’Agcom ha messo nel mirino diversi casi

Solo una parte delle contestazioni, perché al resto penserà l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che ne discuterà mercoledì prossimo. Sul piatto ci sono molte possibili violazioni che potrebbero portare a multe pesantissime per l’azienda di stato.

Anche in questo caso si parte dal caso Instagram. Il profilo del conduttore, lanciato ufficialmente nella prima serata di Chiara Ferragni e arrivato nel giro di poco a quasi 2 milioni di follower, è un caso delicato. L’Agcom potrebbe contestare la pubblicità di profili social sulla piattaforma gestita da Meta.

Secondo l’Ansa nel mirino potrebbero finire alcune violazioni della normativa sulla tutela dei minori. Lo show devastante, in tutti i sensi, di Blanco che prese a calci la scenografia sul palco (è indagato anche dalla procura di Imperia). Ma anche il bacio tra Rosa Chemical e Fedez sul palco dell’Ariston nella serata dell’11 febbraio scorso e altro. Portebero violare nel Testo Unico dei Servizi dei media audiovisivi e radiofonici, nel Contratto di servizio Rai e nel Codice di autoregolamentazione delle tv.

Il pubblico minore infatti deve essere tutelato fino alle ore 23. “In caso di violazione ha raccontato Massimiliano Capitanio, commissario Agcom, intervistato da Striscia la notizia la Rai rischia una sanzione fino a 600mila euro. E la pubblicità occulta? “Noi non abbiamo visto scritte in sovrimpressione, non è stato comunicato”.