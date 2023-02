Sanremo, la Procura indaga Blanco per danneggiamento sul palco

In conferenza stampa Amadeus ha spiegato che le rose erano state messe lì perché il cantante avrebbe dovuto rotolarsi tra esse, non distruggerle.

Blanco è indagato dalla Procura di Imola con l’accusa di danneggiamento per aver distrutto la scenografia sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo.

Il cantante era stato invitato alla kermesse per cantare Brividi insieme con Mahmood, canzone vincitrice dell’edizione 2022 della kermesse canora. Nella stessa serata ha presentato il nuovo singolo L’isola delle rose, ma durante l’esibizione ha cominciato a prendere a calci la composizione florale. “Non sentivo in cuffia, non potevo cantare, ma almeno mi sono divertito. La musica è anche questo”. Queste le parole di Blanco quando Amadeus lo ha raggiunto sul palco.

Il conduttore e direttore artistico di Sanremo lo ha invitato a calmarsi e ad esibirsi di nuovo: “e sistemiamo, se vuoi dopo puoi tornare a cantare”. Blanco non ha più cantato e si è scusato con un post sui social.

Blanco avrebbe dovuto rotolarsi tra le rose, ma non distruggerle

In conferenza stampa Amadeus ha spiegato che le rose erano state messe lì perché il cantante avrebbe dovuto rotolarsi tra esse, non distruggerle. Il caso, da molti considerato una ragazzata, non è andato giù a quanti lo hanno definito incivile e irrispettoso nei confronti di tutti coloro che hanno lavorato al Festival di Sanremo per preparare l’esibizione di Blanco.

La Procura ha aperto un fascicolo in attesa che la Rai spieghi quali fossero gli accordi.