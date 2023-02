Sanremo, Calderoli e Salvini rispondono a Paola Egonu: “L’Italia non è razzista”

Il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie ha espresso la volontà di parlare con la pallavolista per capire il motivo della sua dichiarazione.

Sanremo 2023: le parole della coconduttrice Paola Egonu in conferenza stampa prima dell’inizio della terza serata, hanno scatenato la polemica della politica e non solo.

“L’Italia è un Paese razzista, ma non sono tutti razzisti o tutti cattivi. Se mi chiedete se c’è razzismo, la risposta è sì”. Queste le parole della pallavolista di origini nigeriane. “L’Italia sta migliorando da questo punto di vista e non voglio fare la vittima, ma dico come stanno le cose”, aveva aggiunto.

Calderoli su Egonu: “Non si può lanciare un’accusa del genere”

Il ministro Roberto Calderoli ha espresso la volontà di parlare con Paola Egonu per capire il motivo della sua dichiarazione. In un’intervista al Corriere della Sera ha detto: “Se si parla di un Paese intero, non si può lasciare una accusa del genere. Può essere invece che l’atleta si sia imbattuta in quale stupido che ha avuto nei suoi confronti un comportamento assolutamente da condannare. Fare differenze sulla base del colore della pelle non è ammissibile”.

Salvini: “Parole inopportune”

Contro le parole di Paola Egonu, anche il ministro e vicepremier Matteo Salvini: “Le parole di Paola Egonu sono state per me inopportune. Non l’ho sentita, non ho visto il festival, è una grande atleta, ma credo che parlare di un’Italia razzista sia ingiusto nei confronti degli italiani”.