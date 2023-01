Governo-benzinai, Sperduto (Faib) a iNews24: “Esporre un altro cartello creerebbe confusione, ma leggeremo il decreto”

Ai microfoni di iNews24, Giuseppe Sperduto, presidente Nazionale di Faib Confesercenti, al termine della riunione tra governo e benzinai che si è tenuta oggi, venerdì 13 gennaio, a Palazzo Chigi.

Lo sciopero del 25 e 26 gennaio è congelato in attesa di leggere il decreto trasparenza. Durante la riunione a Palazzo Chigi quindi, avete avuto un chiarimento con i rappresentanti del governo.

“Di certo la nostra categoria non ha mai avuto un approccio così veloce rispetto alle tematiche di settore. Io e i colleghi di Fegica e Figisc/Anisa lo abbiamo ritenuto produttivo, perché innanzitutto abbiamo sgombrato i termini “speculazione” e “frodi”, che erano stati usati in modo improprio. Abbiamo trovato nei ministri, in particolare in Urso e Giorgetti, una capacità di discernimento ottimale. Sono a conoscenza e hanno dimostrato di essere consapevoli delle nostre difficoltà. Eravamo preoccupati che i gestori venissero indicati come elementi scorretti. Questo non va bene – ed è stato compreso perché conoscono benissimo la materia – perché i gestori non decidono i prezzi”;

Qual è la vostra posizione sui controlli anti-speculazione?

“Noi non vogliamo essere una categoria esente da controlli, visto che non abbiamo nulla da nascondere. Le mele marce esistono in tutti i settori, e prima o poi verranno pizzicate. I controlli sono sacrosanti, ma c’erano state una serie di interpretazioni del decreto trasparenza”;

Ad esempio?

“Ad esempio quelle relative alle sanzioni per la ritardata comunicazione dei prezzi e sarebbe stato eccessivo, per un errore amministrativo, arrivare addirittura alla chiusura dell’attività. Ma noi non abbiamo ancora letto il decreto, quindi le fake news servono a poco”;

Insomma, è stata un riunione chiarificatrice…

“C’è stato un forte chiarimento che ha soddisfatto entrambe le parti. Quindi abbiamo deciso, insieme con Fegica e Figisc/Anisa di congelare lo sciopero in vista del tavolo emergenziale di settore che si terrà martedì 17 gennaio, sia dal punto di vista della rete ordinaria che di quella autostradale”;

Veniamo al decreto trasparenza: sarebbe possibile esporre tutti i giorni il cartello con il prezzo dei carburanti?

“Leggeremo il decreto non appena sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ma cambia poco esporre un altro cartello. Sarebbe solo un’incombenza che genererebbe un po’ di confusione”.