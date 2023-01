GF Vip, clamorosa decisione di Mediaset: cambia di nuovo la programmazione

In queste ore Mediaset ha preso una clamorosa decisione per quanto riguarda il GF Vip: cambio inaspettato di programmazione per il reality.

Non mancano i colpi di scena all’interno del Grande Fratello Vip, anche per quanto riguarda la programmazione del reality show. Infatti Mediaset ha deciso di fare un cambio inaspettato: cosa sta succedendo.

Un cambio improvviso è pronto a stravolgere i palinsesti di Mediaset. La decisione è arrivata direttamente da Pier Silvio Berlusconi. Nel dettaglio sono stati toccati i palinsesti di Canale 5 e Italia 1. L’amministratore delegato del colosso televisivo ha deciso di fare sul serio, creando una scaletta di tutto rispetto con la quale è fiducioso di lasciare alla Rai solamente le briciole. Tante, tantissime le novità svelate sull’account Qui Mediaset nel pomeriggio, a partire in particolar modo da una news che farà molto felici i più fedeli fan di Alfonso Signorini.

Infatti è arrivata in queste ore la conferma del ritorno del doppio appuntamento con il GF Vip. Ci saranno quindi due puntate, una come di consueto il lunedì mentre l’altra invece verrà mandata in onda di venerdì. C’è, inoltre, la tanto attesa conferma riguardante L’Isola dei Famosi: il reality show farà ufficialmente il suo ritorno su Canale 5 a partire da metà aprile 2023. Al momento però la rete non ha voluto ancora svelare la data d’esordio del reality show che verrà condotto ancora una volta da Ilary Blasi.

GF Vip, torna il doppio appuntamento: gli annuncio della rete

Le reti di Mediaset hanno quindi un piano per un 2023 da assoluti protagonisti. Infatti sono pronte tre novità chiamate show evento. Questi saranno La tv dei 100 e Uno con Piero Chiambretti, Michelle Impossible & Friends con Michelle Hunziker e Felicissima sera con Pio e Amedeo. Inoltre il Biscione ha voluto confermare anche Lo Show dei Record che ancora una volta verrà condotto da Gerry Scotti. Ma Mediaset continuerà ad essere anche la casa del grande calcio.

Infatti da febbraio ripartono su Canale 5 gli Ottavi di finale di Champions League e i Quarti di finale di Coppa Italia. Mentre invece già da domani torna Fosca Innocenti con Vanessa Incontrada, a cui seguirà a partire febbraio la seconda stagione di Buongiorno mamma con Raoul Bova. Inoltre anche in vista di Sanremo il Biscione non sembra volersi fermare. Pier Silvio Berlusconi ha quindi in mente di schierare i suoi migliori programmi come il GF Vip, Le Iene e C’è posta per te contro l’amata kermesse musicale.