Lutto devastante, morto il protagonista di una serie tv amatissima in Italia

Oggi non lo ricordavano in molti, anche dalle nostre parti. Ma negli anni ’70 Adam Rich, prematuramente scomparso nella sua casa di Los Angeles a soli 54 anni, era una vera star sia negli Stati Uniti che in Italia.

Il suo caschetto biondo era diventato un marchio di fabbrica. E così quando era sbarcato in Rai nel 1978 come più piccolo tra i protagonisti de La Famiglia Bradford, la sua fama è cresciuta. Una serie tv culto e non a caso in questi giorni la stiamo rivedendo tutti i giorni anche su Warner Tv, il canale inaugurato lo scorso autunno.

Ma è stato anche il suo canto del cigno, per quanto paradossale possa sembrare. Perché come molti baby fenomeni della tv e del cinema americano, pure Adam Rich non ha saputo reggere il peso della fama. Aveva cominciare a recitare accanto a Dick Van Patten, che nella serie era il capofamiglia, quando aveva solo otto anni e così è andato avanti fino al 1981.

In seguito aveva preso parte ad altri celebri telefim americani, come Love Boat e CHiPs, Fantasilandia, L’uomo da sei milioni di dollari e Baywatch ma sempre con ruoli secondari. E nel 1993 aveva lasciato per sempre il set, anche perché da tempo erano cominciati i problemi con droga e alcol

Così di lui si ricorda anche un tentativo di furto nel 1991 (aveva cercato di irrompere in una farmacia per procurarsi delle sostanze). A pagare la cauzione era stato proprio l’attore Dick Van Patten, che era rimasto legato a lui dopo l’esperienza sul set.

Adam Rich, who starred in the enormous hit, “Eight Is Enough” has died … TMZ has learned. https://t.co/7Z2W86Xn2V — TMZ (@TMZ) January 8, 2023

La notizia è stata diffusa per primo dal sito specializzato TMZ e poi confermata dal suo portavoce, Danny Deraney: “Era gentile, generoso e un guerriero nella lotta contro la malattia mentale. Era così altruista e cercava sempre coloro a cui teneva”. Nei prossimi giorni è in programma anche l’autopsia per stabilire le cause del decesso.

La morte improvvisa di Adam Rich conferma che il set de La Famiglia Bradford era maledetto. La prima stagione infatti era cominciata con Dick Van Patten nel ruolo del giornalista di Sacramento alle prese con otto figli (David, Mary, Joanie, Susan, Nancy, Elizabeth, Tommy e Nicholas.

Accanto a lui la moglie Joan Bradford, casalinga con la passione per la fotografia. Era interpretata da Diana Hyland che all’epoca aveva solo 41 anni ed era anche la compagna di un giovane John Travolta. Riuscì a recitare solo nei primi quattro episodi prima che una grave malattia la stroncasse.

Nel 2001 invece è morta Lani O’Grady (all’anagrafe Lanita Rose Agrati) che interpretava Mary, una delle figlie, aspirante dottoressa. Dai primi anni ’90 soffriva di agorafobia e vuoti di memoria che la portarono ad abusare di farmaci. Fu trovata morta per una intossicazione da medicinali nella sua casa californiana.

E anche Willie Aames, che nella serie era Thomas ‘Tommy’ Bradford Jr il figlio più grande ha lottato per anni contro droga e alcool. Nel 2008, per colpa di problemi economici, ha anche tentato il suicidio, ma successivamente è tornato a recitare.