Il paradiso delle signore, anticipazione bomba: “Usa le bugie per ottenere ciò che vuole”. La soap di Rai 1 promette ancora grandi emozioni

L’inizio del 2023 ha confermato un trend che già conoscevamo. Il paradiso delle signore continua ad essere una delle più belle conferme nel pomeridiano della Rai, nonostante la concorrenza potente di Canale 5 con le sue soap, in attesa di Uomini e Donne.

Merito anche di una trama mai scontata, anche per alcuni clamorosi rientri. Come quello di Tancredi di Sant’Erasmo, interpretato da Flavio Parenti che avevamo cominciato a conoscere alcuni anni fa come protagonista di Un medico in famiglia.

Il nipote della contessa Adelaide ha fatto rientro a Milano per tornare con la moglie, Matilde, che intanto ha iniziato una storia con Vittorio. Ecco perché l’editore, pur di arrivare al suo scopo, sta cominciando a muovere pedine a suo piacere e nelle prossime settimane ci saranno altre sorprese clamorose.

La conferma è arrivata dallo stesso Flavio Parenti, intervistato dal settimanale ‘Nuovo Tv’. Conferma l’ambiguità del suo personaggio, che è destinato ad avere duri scontri con Vittorio per ovvi motivi, ma anche con altri personaggi della soap di Rai 1. “Un uomo fragile ma anche manipolatore che usa le bugie per ottenere ciò che vuole”. E al suoi fianco ci sarà sicuramente Umberto che diventerà un prezioso alleato.

Il paradiso delle signore, anticipazione bomba: storie d’amore tormentate nelle prossime puntate

Ma cosa ci dobbiamo aspettare dalle prossime puntate de Il paradiso delle signore? Le anticipazioni sulle puntate nella settimana che va dal 9 al 13 gennaio annunciano sorprese, a comicniare dalle scelte di Veronica. La donna è alla ricerca di un lavoro per non gravare sulla famiglia e lasciare più libero Ezio, ma non è facile. Anche perché lui dimostra di non essere felice della scelta e quindi il lavoro è a rischio.

A tenere banco però sarà soprattutto il ritorno di Tancredi a casa. Matilde è combattuta tra il suo passato e il presente, ma alla fine pare che darà ancora una chance al marito (che zoppica perché l’aveva salvata da un incidente) e quindi dovrà dare addio a Vittorio.

Nervi testi invece tra Marcello e Torrebruna: durante una serata di festa al Circolo scapperà un pugno. I guai però non sono ancora finiti per Marcello, perché Ludovica gli confesserà di essersi fidanzata ufficialmente proprio con il suo nemico.