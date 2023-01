Doc-Nelle tue mani, lutto per una delle protagoniste: “Dolore immenso”

Un grave lutto ha colpito una delle protagoniste della serie Doc – Nelle tue mani. Sui social è arrivato l’ultimo saluto: di chi si tratta.

Giornata triste per una delle protagoniste dell’amata serie televisiva Rai, Doc-Nelle tue mani. In queste ore infatti ha subito una grave perdita e sui social ha espresso tutto il suo dolore dopo aver ricevuto la notizia.

La scomparsa di un essere umano è certamente dura da superare, ma delle volte lo stesso dolore per un lutto lo si prova anche nei confronti di un animale. E’ proprio il caso di Matilde Gioli. Infatti l’attrice di Doc – Nelle tue Mani proprio recentemente ha dovuto fare i conti con una perdita importante, ossia il lutto per la scomparsa del suo cavallo. Durante una lunga intervista rilasciata a Di Più Tv, l’attrice racconta diversi aspetti di questo periodo, come il prossimo ritorno della serie tv Rai1 e il debutto come conduttrice di Summer Job, il primo reality su Netflix.

Ma proprio mentre girava le puntate per il nuovo prodotto del colosso dell’intrattenimento, l’attrice ha detto che oltre alla famiglia le sono mancati molto i suoi animali: il suo cane e la sua gatta. Poi successivamente ha aggiunto: “E poi, visto che sono un’appassionata di equitazione, anche il mio adorato cavallo, che ora purtroppo è scomparso. Per me è stato, anzi è, un dolore immenso“. L’attrice proprio in questo periodo quindi ha dovuto dare l’ultimo addio al suo adorato cavallo.

Doc – Nelle tue mani 3, lutto per Matilde Gioli: è morto il suo cavallo

Sono tantissimi i telespettatori che aspettano con ansia la terza stagione dell’amatissima serie tv di Rai1 prodotta da Lux Vide. La prima e la seconda stagione sono state infatti seguitissime ed hanno portato alla Rai degli ascolti clamorosi che, per quanto riguarda le serie italiane, non si vedevano da anni. Il pubblico è rimasto intrigato, oltre che le dinamiche mediche e le patologie affrontate, anche dalle vicende personali dei protagonisti.

Al centro dell’attenzione troviamo in particolare la storia tra Andrea Fanti e Giulia Giordano ad essere entrata nel cuore di milioni di telespettatori che adesso sognano un meritato lieto fine. Su quando inizierà la nuova stagione, nel corso della sua ultima intervista Matilde Gioli ha glissato affermando: “In primavera e non vedo l’ora“. In attesa della nuova stagione della fiction, la Gioli potrà consolarsi con la conduzione di Summer Job, il primo reality presente su Netflix.