Barbara D’Urso trova l’amore con l’ex marito della showgirl? Cosa ha detto – VIDEO

È da diverso tempo che i rotocalchi danno l’annuncio di un nuovo fidanzato per Barbara D’Urso: ecco cosa ha commentato la diretta interessata riguardo il suo stato sentimentale e se questa volta ha davvero trovato l’amore.

Durante i saluti prima delle vacanze natalizie di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso aveva detto una frase sibillina che subito aveva fatto sognare gli spettatori. La conduttrice aveva infatti spiegato che adesso il suo cuore batteva anche per un’altra persona. Dalle pagine di Instagram, però, ha subito voluto smentire che si trattasse di un fidanzato.

Dopo la fugace relazione con Francesco Zangrillo, la presentatrice si è spesso dichiarata con orgoglio single. Ha iniziato a puntare molto sulle sue amiche, con le quali ha anche realizzato una serie di podcast su Spotify. Il 3 gennaio, però, sarebbe stata vista entrare nello stesso albergo di un noto imprenditore, ex marito di una showgirl di Mediaset.

Barbara D’Urso ha trovato l’amore? Il gossip dell’albergo

Diva e Donna sarebbe in possesso di alcune fotografie che documenterebbero la permanenza di Barbara D’Urso e Flavio Briatore nello stesso albergo per tutta la notte. Non ci sono le prove che abbiano trascorso la notte insieme, ma questo è quello che sospettano in molti. Subito dopo, lei sarebbe tornata dalle sue amiche, lui sarebbe volato in Kenya.

Flavio Briatore, come di consueto, ha trascorso le vacanze natalizie in Kenya, nel suo resort di Malindi. Insieme a lui c’era il figlio Nathan Falco e l’ex moglie Elisabetta Gregoraci. Subito dopo il 25 dicembre, la presentatrice di Battiti Live è volata a Dubai, dove ha ufficializzato la relazione con Giulio Fratini mostrando anche l’anello che le aveva regalato.

Lo sfogo di Barbara D’Urso all’amica: “Ora mi spunta un corno inutilmente, senza avere un fidanzato”

Barbara D’Urso sembrerebbe aver indirettamente risposto al gossip del suo presunto nuovo amore con Flavio Briatore. La conduttrice ha abituato il suo pubblico a fargli sbirciare nella padella, mentre l’amica cucina. Questa volta, però, sembrerebbe esserci stato un piccolo incidente domestico: la protagonista di Pomeriggio Cinque ha sbattuto la testa.

Ecco dunque che si sente dire fra le risate: “Ora mi spunta un corno inutilmente, senza avere il fidanzato“. L’amica della conduttrice si offre di accompagnarla al pronto soccorso, ma lei fa capire che non è nulla di grave, anche se si è fatta davvero male. Se Barbara D’Urso non ha trovato l’amore, come mai era nello stesso albergo di Flavio Briatore?

Qui sotto il video in cui Barbara D’Urso ribadisce di non essere fidanzata:

Ecco il messaggio di fine anno che Flavio Briatore ha condiviso con i suoi fan su Instagram: