Luca Argentero scandalizza i fan: “Perchè devi essere costretto a questa liturgia stramba?”

Luca Argentero ha fatto alcune dichiarazioni che hanno scandalizzato i suoi fan: ecco perchè l’attore di “Doc – Nelle tue mani” ha pronunciato alcune frasi che hanno fatto discutere ed a quale liturgia si riferiva.

Manca poco al 13 gennaio, una data che gli appassionati di Doc – Nelle tue mani ricordano bene. Circa un anno fa, infatti, cominciava la seconda stagione della fortunata fiction di Rai 1, che ha emozionato gli spettatori ancora di più della prima. Le riprese per i prosieguo inizieranno solo questa primavera: i fan dovranno quindi attendere a lungo.

Nel frattempo, il protagonista di “Doc – Nelle tue mani” non rimarrà di certo fermo. Dopo la nascita di Nina a maggio 2020, fra pochissimo Luca Argentero coronerà il suo amore con la nascita del secondo figlio. È inoltre testimonial per Città Del Pieve, e dal primo gennaio è sbarcato in tutti i cinema grazie alla pellicola “I migliori giorni“.

Il protagonista di ‘Doc’ è tornato al cinema: i dettagli

Il film che vede protagonista al cinema Luca Argentero, Claudia Gerini, Valentina Ludovini, Anna Foglietta e Max Tortora è diviso in numerosi episodi. Le diverse trame raccontano di quattro ricorrenze che dovrebbero unire e celebrare l’amore e l’affetto, ma che spesso dividono: Natale, Capodanno, San Valentino e la Festa della donna.

Luca Argentero comparirà nell’episodio che parlerà di San Valentino. Secondo gli spoiler de “I migliori giorni”, l’attore si potrebbe rendere conto che questa ricorrenza sarà per lui un po’ troppo affollata. Il film di Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo è una commedia, ed il cast ben assortito promette agli spettatori sicuro divertimento.

“Perchè devi essere costretto a questa liturgia?”: Luca Argentero non è d’accordo alla festa, ecco quali sono i suoi consigli

Luca Argentero ha voluto parlare con Funweek.it di questa sua nuova avventura cinematografica. I suoi pensieri riguardo San Valentino sono piuttosto contrastanti. Dopo due anni di lockdown e restrizioni, l’attore ha inizialmente invitato i suoi ammiratori ad uscire e fare festa il prossimo 14 febbraio, anche per aiutare l’economia.

Subito dopo, però, è diventato più riflessivo: “Ma perchè devi essere costretto a questa liturgia stramba?“. Secondo Luca Argentero l’amore andrebbe coltivato e protetto ogni giorno, proteggendolo dagli “orpelli” che lui trova davvero strambi. Il suo personaggio in “I migliori giorni”, però, riuscirà a capire qualcosa di importante grazie a questa festa.

Luca Argentero è anche testimonial di un video promozionale di Città Del Pieve, il gioiello dell’Umbria: ecco l’attore durante le riprese di Alessandro Passamonti: