Il paradiso delle signore, la rivoluzione di Marcello: “Avrà una svolta”

Secondo gli spoiler, Marcello sarà protagonista nelle prossime puntate de Il paradiso delle signore, dove metterà a punto una vera e propria rivoluzione dal punto di vista lavorativo, e soprattutto, nell’amore.

Pietro Masotti ogni tanto ama parlare su Instagram con il personaggio che interpreta ne Il paradiso delle signore, Marcello Barbieri: “Nella buona o nella cattiva sorte, che tu stia simpatico o antipatico, che tu sia spavaldo o fragile, sicuro o imbranato, coerente o incoerente… È un piacere darti la vita. Sei un figlio per me. Grazie per la tua ‘complessità’“.

Pietro Masotti non ha mai negato quanto recitare la parte di Marcello gli sia stato di beneficio. Grazie a questo ruolo ne Il paradiso delle signore ha sentito per la prima volta che le sue capacità di attore venivano riconosciute, e questo gli ha permesso di affrontare meglio le sue insicurezze e l’ansia di cui ha confessato di soffrire a Tvserial.it.

Il paradiso delle signore, la rivoluzione di Marcello

Il personaggio di Marcello Barbieri si è fatto apprezzare in breve tempo a Il paradiso delle signore. Donnaiolo ed amante del gioco d’azzardo, si è ben presto innamorato di Ludovica. Le loro differenze di ceto sociale hanno contribuito ad allontanarli irrimediabilmente, ma a distanza di diverso tempo sembra che i loro destini si debbano incrociare di nuovo.

Nonostante la relazione fra Marcello e Ludovica sia ormai finita da tempo, sembrerebbe che lui non l’abbia mai dimenticata. Il fatto che lei adesso sia fidanzata con un altro uomo non sembrerebbe frenare il personaggio interpretato da Pietro Masotti, che al contrario sembrerà pronto a fare qualsiasi cosa pur di poter riconquistare il suo grande amore.

“Lui farà di tutto per riprendersela”: l’amore per Ludovica è ancora vivo

A confermare le intenzioni di Marcello è stato proprio Piero Masotti nel corso di un’intervista a Nuovo Tv, dove ha spiegato che Marcello diventerà molto ricco. Non riuscirà a comprare Palazzo Andreani, che invece finirà nelle proprietà di Umberto Guarnieri. Verrà anche provocato da Ferdinando di Torrebruna, ed i due finiranno per prendersi a pugni.

Pietro Masotti ha sottolineato che Marcello sarà protagonista di una vera e propria rivoluzione a Il paradiso delle signore: “Adesso che Ludovica è tornata in scena, le sue attenzioni si focalizzeranno di nuovo sulla donna che da sempre è padrona del suo cuore“. Per questo motivo, tornerà anche a frequentare Il Circolo.

Ecco uno spezzone dell’intervista rilasciata da Pietro Masotti alla giornalista Federica Pogliani di Tvserial.it: