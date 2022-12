WhatsApp cambia ancora: l’ultima novità fa felici gli utenti

Spunta su WhatsApp un’ennesima novità per tutti gli utenti dell’applicazione di messaggistica istantanea di Meta: adesso è tutto più facile.

Non si fermano mai le novità all’interno di WhatsApp, con un’ultima novità che in queste ore sta facendo impazzire gli utenti. Infatti adesso sarà tutto più facile per i clienti: cosa succederà a breve sul servizio di Meta.

WhatsApp non smette mai di stupire, nemmeno all’ultimo giorno dell’anno. Infatti in queste ore stanno spuntando dei concept che potrebbero soddisfare questo desiderio di nuove funzionalità. Ancora una volta a lanciare tutte le anticipazioni ci ha pensato il portale specializzato WABetaInfo. Infatti nelle scorse ore il sito informatissimo sulle nuove funzioni in arrivo ha rivelato l’ultima grande novità ossia a breve gli utenti potranno bloccare fino a 5 conversazioni in alto nell’elenco delle chat.

Questa funzione per bloccare le conversazioni in cima all’elenco delle chat è stata introdotta diversi anni fa su WhatsApp per Android, iOS e Desktop e grazie ad essa gli utenti hanno la possibilità di mantenere le loro conversazioni più importanti nella parte superiore dello schermo, in modo da poterle raggiungere immediatamente. Infatti ad oggi è possibile pinnare solamente tre conversazioni in alto. Il nuovo limite a cinque è il giusto compromesso per gli sviluppatori, che inizialmente avevano pensato di ampliare il limite addirittura a 10. A breve quindi si saprà quando questa funzione sarà attiva.

WhatsApp, niente più screenshot: l’ultima novità

Sono in arrivo grandi novità per l’applicazione di messaggistica istantanea più usata dagli utenti, WhatsApp. Queste nuove funzioni riguarderanno soprattutto la tutela della privacy e della sicurezza. Ancora una volta a spoilerare i nuovi aggiornamenti ci ha pensato WabetaInfo, portale che offre costantemente e novità e informazioni sulla piattaforma. All’interno del sito specializzato si legge che con l’aggiornamento Android 2.22.25.20, Meta ha intenzione di eliminare la possibilità di screenshottare e inoltrare i messaggi.

In passato l’applicazione è stata al centro di tantissime critiche e nel mirino era finito proprio il trattamento dei dati dell’utente. Nonostante ciò già dallo scorso novembre 2020 aveva introdotto nuove funzionalità a favore della protezione completa dei dati personali. Con questo ultimo aggiornamento WhatsApp tende a rivoluzionarsi ancora di più su questa linea. L’applicazione quindi è pronta a tranquillizzare l’utente, permettendogli di mandare foto visualizzabili una sola volta che non potranno essere screenshottate dal destinatario.