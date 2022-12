“Davide Donadei ha tradito Chiara con un’ex cantante di Amici”, bomba sul GF Vip: è tutto confermato

Davide Donadei ha giocato troppo sporco per i gusti del web che si è ribellato ed ha detto tutta la verità dietro la rottura con Chiara

Durante una chiacchierata con i suoi compagni d’avventura, il gieffino è tornato a parlare di Chiara Rabbi e dell’eccessiva gelosia da parte della corteggiatrice. Chi conosce molto bene la coppia non ne ha più potuto ed ha vuotato il sacco.

La verità sul rapporto tra Davide Donadei e Chiara Rabbi la sapranno sicuramente i diretti interessati e dietro la loro rottura ci devono essere evidentemente più motivi. Da quando è entrato all’interno del GF Vip, il tronista di Uomini e Donne ha parlato in più occasioni della sua ex, spesso e volentieri menzionando la sua gelosia, a tratti asfissiante.

Quella ‘gelosia asfissiante’ di cui parla Davide Donadei, sembrerebbe però avere giustificazioni in quanto fatto dallo stesso tronista lungo la loro relazione. A sbugiardare l’ex protagonista del dating show di Canale 5 è Deianira Marzano che ha seguito molto bene le vicende della coppia ed ha raccolto tutte le informazioni possibili direttamente dalle persone interessante nella faccenda.

Davide Donadei sbugiardato: il tradimento a Chiara Rabbi con Arianna Gianfelici

Puntualissima Deianira Marzano è arrivata a mettere un punto a tutto ciò che Davide Donadei ha raccontato durante il GF Vip: “È arrivato il momento di dire le cose come stanno. Davide, quando era con Chiara, è stato con Arianna Gianfelici. Chiara lo sa, ha parlato con lei e lo disse anche a me, ma non so perché non voleva farlo sapere.

ARIANNA MI HA CONFERMATO TUTTO. La cosa la sapevamo tempo fa. Ed è giusto dirlo perché non vedo perché lui debba omettere queste cose e dire che la storia con Chiara

era finita solo per gelosia”.

Come mai allora Arianna è stata con Davide? La questione è presto spiegata: “Lui aveva detto che si erano lasciati, solo quando Arianna salì a casa di Davide e vide una rosa bianca e chiese di chi era, lui disse che era un regalo di Chiara che loro dovevano ancora

“definire la loro storia”. Detto ciò Arianna capi che faceva il doppio gioco e andò via.

Naturalmente queste cose furono tutte raccontate a Chiara da lei”.