Grande Fratello Vip 7, un concorrente abbandona il reality: c’entra Maria De Filippi. Decisione definitiva dopo aver parlato con Queen Mary

Era successo un anno fa, quando il primo ad abbandonare volontariamente il reality era stato Aldo Montano. Il regolamento è lo stesso, tra Natale e Capodanno si può uscire dal Grande Fratello Vip 7 senza penali e c’è chi ne ha approfittato, non prima però di aver consultato Maria De Filippi.

Può sembrare strano in generale, se pensiamo al suo ruolo a Mediaset. Ma non se quello che ha abbandonato il reality è Luca Salatino, uno che Queen Mary conosce bene perché era stata lei a farlo conoscere al pubblico come tronista.

Alla fine, dopo averlo promesso per settimane, Luca ha scelto di andarsene. La lontananza dalla famiglia conta. Quella dalla sua compagna, Soraia Allam Ceruti che era stata anche la sua scelta a Uomini e Donne, ancora di più. E per questo il cuoco romano ha deciso di tornare a casa e passare il Capodanno con lei.

Orima di farlo uscire però Signorini ha svelato un retroscena: “La tua debolezza si chiama soprattutto Soraia, senza lei non riesci ad andare avanti. Abbiamo cercato in tutti i modi di farti cambiare idea. Ti ho fatto parlare anche con Maria durante un confessionale ma ora credo sia arrivato il momento di prendere la tua decisione definitiva”. E l’ex tronista ha risposto: “Si, è giusto che questo percorso lo fa chi sta tutti i giorni con il sorriso. Non riesco più a essere me stesso“.

Grande Fratello Vip 7, un concorrente abbandona il reality: Luca vuole solo Soraia

Buona parte del pubblico vedeva Luca Salatino come possibile vincitore del Grande Fratello Vip 7 perché fin dall’inizio è stato uno dei personaggi più positivi. Da quando però Soraia gli ha fatto visita nella Casa, ha capito che il suo futuro deve essere con lei e non nel reality.

Poco prima di Natale lo aveva confessato agli altri concorrenti. “Se faccio altri due mesi e sono due mesi da morto, è peggio – ha dichiarato Luca, come riportato dal sito Biccy – e lei mi manca troppo. E poi forse era il momento sbagliato per questa avventura. Se io facevo un anno con lei, lavoricchiavo sui social era diverso. Stiamo da poco insieme ed è strano”, aveva detto.

Contrariamente ad altri Vipponi, lui ha capito di aver dato tutto e che la vita vera è fuori: “Ci vuole più coraggio a uscire che a restare. A me non mi frega nulla se la gente mi apprezzerà di più perché esco o mi criticherà. Io sono sempre me stesso e anche questa decisione l’ho presa pensando a me e quello che voglio”. Alla fine lo ha fatto.