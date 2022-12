GF Vip 7, Soleil demolisce un Vippone: “Animale da reality”. Con l’assenza di Sonia Bruganelli, la Sorge si è presa tutta la scena

Tutto talmente pianificato da sembrare finto e in effetti lo è. Perché quando Alfonso Signorini ha scelto Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge per sostituire al GF Vip 7 nelle due settimane a cavallo tra Natale e Capodanno in studio Sonia Bruganelli era già chiaro cosa sarebbe successo.

Cinque anni fa l’ex gieffina aveva scaricato in diretta Luca Onestini mentre lui era concorrente al Grande Fratello Vip. E ora che è tornato, ancora come Vippone, il copione si ripete anche se da allora nessuno dei due ha più frequentato l’altro.

Ma l’occasione per Soleil era troppo ghiotta ed è bastato l’assist di Alfonso Signorini che le ha chiesto cosa pensasse della situazione tra Luka e Nikita per scatenarsi. Lo ha fatto come al solito senza alzare la voce, ma con una serie di attacchi mirati.

“Luca è un animale da reality, un gradissimo giocatore. Quando è entrato lì dentro, si è attaccato alla prima dinamica gentilmente offerta da Nikita. Poi quando lei ha capito che c’era qualcosa che non andava, Luca si è tirato indietro e addirittura è stato in grado di manipolare la casa contro di lei. Chapeau, sei davvero un maestro”

E ha spiegato che quella era una situazione predisegnata, perché Onestini fa sempre così. Non appena Nikita ha cercato di andare oltre, lui si è chiamato fuori e lei gli ha chiesto al,eno di capire se doveva fermarsi lì o c’era spazio per continuare. “Lui però questo non lo vuole, non vuole che si facciano domande, quindi è partito subito in contropiede”.

GF Vip 7, Soleil demolisce un Vippone: Luca Onestini racconta cosa è successo

Lo scontro in diretta, anche se non ha mai assunto toni drammatici, è stato vinto da Soleil. Così Luca dopo la puntata nella notte si è lamentato con Patrizia Rossetti ricordando anche quello che gli era successo in passato proprio durante il GF.

Da amante ferito, anche se ormai è passato molto tempo, ha detto di non capire il suo atteggiamento. All’epoca l’aveva tradito con Marco Cartasegna, altro ex tronista di Uomini e Donne, e adesso fa l’arrabbiata?. “Ma a me non frega nulla, il suo GF Vip nemmeno l’ho visto perché stavo lavorando in Spagna. Però non capisco perché ce l’ha ancora così tanto con me”.

E per chi non ricordasse cosa era successo, tipo la Rossetti, ha raccontato ancora una volta quello shock: “Fecero vedere anche le foto di lei con l’altro, io non sapevo nulla. L’unica cosa che mi fu detta è stata ‘Se vuoi, la porta rossa è aperta’. Ma con il cavolo che uscivo per lei che mi aveva tradito. Da allora ogni tot lei e sua madre dicono cose contro di me”.

Onestini ha spiegato che non la odia, ma semplicemente non vuole più vederla e sentirla, perché ora lei dovrebbe imparare a farsi una sua vita. In realtà ci saranno almeno altre tre puntare con Soleil come opinionista, se ne farà una ragione.