Al Bano ascolta Romina Power e si commuove: “Racconto toccante”

Al Bano si è visibilmente commosso nel sentire il discorso di Romina Power. Ecco cosa è successo e perchè le parole dell’ex moglie lo hanno toccato così tanto.

Martedì 10 dicembre 2019 è una data che difficilmente Al Bano potrà dimenticare. Nel tardo pomeriggio, alla soglia dei 97 anni, si è spenta a Cellino San Marco la madre, Jolanda Ottino. Secondo quanto riporta La Repubblica, la salute della donna era diventata da diverso tempo molto precaria, tanto da costringerla a rimanere tutto il giorno a letto.

Solo due anni prima del terribile lutto, Al Bano aveva voluto rendere omaggio ad una delle donne più importanti della sua vita. Era infatti uscito il docufilm “Madre mia“, tratto dal libro “Madre mia. L’origine del mio mondo“. Mentre la signora Ottino si spegneva per sempre, Al Bano si trovava a Ginevra per lavoro.

Al Bano si commuove: il ricordo di Romina Power

La madre di Al Bano aveva un ottimo rapporto con Romina, che ogni primo gennaio non voleva mai mancare alla sua festa di compleanno. Un’intervista a Verissimo di Romina Power è stata l’occasione per raccontare il rapporto con Jolanda. Romina, quando parla di lei, si illumina in volto ed allo stesso tempo le si bagnano gli occhi di commozione.

La Power ha ricordato di aver cresciuto i suoi figli senza tate o governanti. Le uniche donne in casa erano lei e Jolanda. La mamma di Al Bano gli ha dato un enorme sostegno nella crescita di Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. Quando Romina andò a trovarla in ospedale, la signora Ottino le fece un regalo molto particolare, pensando forse di dover morire.

“Non lo so perchè ha deciso di tornare in America”: la reazione di lui

La madre di Al Bano si era sfilata il crocifisso che portava sempre al collo e lo aveva regalato a Romina. Questa intervista è stata mostrata anche ad Al Bano quando ha fatto visita a Silvia Toffanin negli studi di Verissimo. Anche il cantante si è commosso, mentre nel video Romina spiegava di essersi sentita trattata proprio come una figlia da sua madre.

Al Bano ha spiegato di non aver mai capito le ragioni per cui Romina, ad un certo punto, gli comunicò di voler tornare in America, mettendo così fine al loro matrimonio. Ha però spiegato che, grazie alla grinta ereditata da entrambi i suoi genitori, è sempre riuscito ad affrontare ogni tempesta che si è trovato ad attraversare nella vita.

Per vedere lo spezzone video dell’intervista di Al Bano a Verissimo, clicca qui.