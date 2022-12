Uomini e Donne, è arrivato il momento della Scelta dell’amatissimo tronista? C’è una data

Il 21 dicembre è stata registrata la nuova puntata di Uomini e Donne che andrà in onda il 9 gennaio 2023. Negli ultimi giorni di dicembre, ci saranno inoltre due ulteriori sessioni di registrazione. Ecco tutte le anticipazioni riguardo una Scelta.

Dopo lo stop natalizio, Uomini e Donne tornerà il 9 gennaio 2023, quando verrà trasmessa la registrazione del 21 dicembre. Sembrerebbe che anche Federico Dainese, come Federica Aversano, abbia lasciato il Trono Classico senza effettuare nessuna scelta. A seguito del clamoroso due di picche sotto casa, Riccardo Guarnieri ha preso una scelta.

L’ex di Ida Platano ha deciso di interrompere la frequentazione con Gloria. Per la dama arriverà in studio un nuovo cavaliere, di nome Umberto, che lei deciderà di voler conoscere. Gemma Galgani continuerà a monopolizzare l’attenzione in studio. Deciderà di interrompere la conoscenza con Agostino, che si era interessato sia a lei che a Paola.

Uomini e Donne, cosa succederà a gennaio 2023

Nella puntata di Uomini e Donne che verrà trasmessa il 9 gennaio 2023 ci sarà anche spazio per i teatrini fra Gemma e Tina Cipollari. Dopo l’uscita di Paola in lacrime dallo studio, l’opinionista commenterà che alla dama torinese interessa solo “l’aspetto sessuale“. Anche Pamela sembrerebbe aver manifestato il suo sdegno.

Una parte importante della trasmissione sembrerebbe essere stata dedicata al tronista dagli occhi di ghiaccio. Federico Nicotera si sta concentrando da tempo solamente su Carola ed Alice. Le due avrebbero iniziato a manifestare apertamente la gelosia per “l’avversaria” e sembra chiaro che non potrà continuare così ancora a lungo.

Chi preferirà Federico Nicotera? La sua Scelta sembra imminente

Il giornalista Lorenzo Pugnaloni ha spiegato su Instagram che verranno presto registrate altre puntate. Subito dopo le feste natalizie, i protagonisti di Uomini e Donne saranno negli studi Mediaset il 28 e 29 dicembre: le puntate andranno in onda a gennaio 2023. Dopo aver visto Federico ed Alice baciarsi di nuovo, in molti sperano che scelga lei.

Non è neanche da escludere che Federico si comporti come Luca Salatino. Il gieffino aveva provato in più occasioni a mettere alla prova Soraia, che infatti rimase sorpresa quando scoprì di essere la sua scelta. Carola, però, già durante le registrazioni del 21 dicembre non voleva entrare più in studio. È stata infatti Maria De Filippi a convincerla.

Scorrendo le immagini qui sotto, si possono leggere anche le anticipazioni del giornalista Lorenzo Pugnaloni. La registrazione di Uomini e Donne del 21 dicembre sarà in onda su Canale 5 il prossimo 9 gennaio: