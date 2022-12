“Mi hanno portato via”, Iva Zanicchi rivela tutto: retroscena inaspettato

Iva Zanicchi è una delle protagoniste di Ballando con le Stelle. In queste ore ha raccontato un retroscena inedito: portata via.

Tra le grandi protagoniste dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle troviamo certamente Iva Zanicchi. Infatti in queste ore la cantante ed opinionista ha deciso di raccontare un aneddoto inedito: le sue parole.

Ballando con le Stelle sta per giungere al termine, ma nonostante ciò non si placa l’eterno scontro tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli che ha tenuto banco sin dalla prima puntata. In queste ore Rai Play ha reso disponibile l’ultimo episodio di Ballando segreto e la cantante ha rivelato un dietro le quinte che riguarda proprio la giurata. A prendere parola per primo ci ha pensato Samuel Peron che rivolgendosi a Milly Carlucci ha dichiarato: “Tu immagina che quando la Lucarelli ha ripreso il fatto suo, lei è partita era in pole position contro lo schermo e urlava ‘perché tu“.

Proprio dopo queste parole è intervenuta la Zanicchi, che ha affermato: “Parlavo con lei attraverso lo schermo e gli altri mi hanno presa e portata via“. Inoltre sempre la cantante ha rivelato che non ha apprezzato alcune dichiarazioni della Lucarelli nei suoi confronti e che alla fine gli altri concorrenti sono intervenuti per cercare di calmarla. Ovviamente il racconto è stato contraddistinto dalle risate di Milly Carlucci e Samuel Peron. Proprio quest’ultimo ha avuto un battibecco con la Lucarelli un botta e riposta in diretta nel talk di Serena Bortone.

Dall’inizio del programma gli scontri tra la giornalista e la cantante catturano l’attenzione sin dalla prima puntata. Infatti nel corso di questa edizione non sono mancati confronti accesi che sono ben lungi dall’essere chiariti.Sabato scorso nello show condotto da Milly Carlucci, la cantante ha ballato con il marito Fausto Pinna e la nipote Virginia. Un momento che da tutti è stato giudicato molto dolce e toccante.

La Zanicchi durante la breve clip per la trasmissione ha quindi affermato: “Ai suoi occhi io ho 30-40 anni lui mi dice: ‘Quello ti ha guardata con degli occhi..’ ma chi? Dove?“. L’uomo malato di tumore dopo la partecipazione a Ballando con le stelle ha ammesso: “Avere un rapporto così speciale con una persona ti complica la vita. Io sarei anche pronto ad andarmene ma mi dispiace per lei, perché magari starebbe male“.