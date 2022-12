WhatsApp, cambia tutto per sempre: hai pochissimi secondi a disposizione per farlo

Sono sempre tante le novità presenti su WhatsApp ed adesso ne spunta un’altra, con gli utenti che avranno pochi secondi per farlo: i dettagli.

WhatsApp è una di quelle applicazioni che sono sempre in aggiornamento ed adesso gli utenti avranno sempre meno secondi per farlo. Scopriamo quindi cosa succede sul servizio di messaggistica di Meta.

L’ultimo aggiornamento degli sviluppatori di WhatsApp ha aggiunto una nuova funzione chiamata “Accidental Delete“. Questa infatti dà cinque secondi di tempo per annullare l’eliminazione di un testo inviato. In realtà questa feature ha una duplice funzione. Infatti se da un lato permette di ripristinare un messaggio che si è cancellato per sbaglio, dall’altro consente di tornare sui propri passi se si è cliccato per errore “elimina per me” anziché “elimina per tutti“.

Infatti prima di quest’ultimo aggiornamento, sul servizio di messaggistica di Meta, non era possibile rimediare allo sbaglio e il messaggio che non si voleva far recapitare (se eliminato “per me”) veniva inevitabilmente letto dal destinatario. Ora invece con l’ultimo update sarà finalmente possibile avere pochi secondi per annullare “elimina per me”, in modo da ripristinare il messaggio. Questa nuova funzione quindi permette a tutti gli utenti di tornare sui propri passi in pochi secondi.

WhatsApp, il trucco per eliminare i file più pesanti: la guida completa

WhatsApp è l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo e molto probabilmente anche quella più utilizzata a livello giornaliero. Tra gruppi di amici, familiari, conversazioni con colleghi e relazioni di ogni tipo i contenuti e i file tendono ad accumularsi e occupare spazio. Quindi per tutti coloro che sono ossessionato dalla pulizia del proprio device, esiste un trucco per eliminare tutti i file pesanti sopra il nostro cellulare.

Infatti per farlo bisogna andare su impostazioni e poi cliccare su “Spazio e dati“, in seguito troverete la categoria “Gestisci spazio“. Proprio questa sezione vi permette di guardare tutto quello che c’è sul vostro telefono, in ordine di grandezza. Inoltre, allo stesso tempo, sarà possibile guardare in tutte le chat e vedere tutti i contenuti che ci sono al loro interno, anche quelli in ordine di grandezza. In questo modo sarà sempre più semplice fare ordine all’interno del proprio cellulare.