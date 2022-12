Amici 22, Maria De Filippi interviene dopo il crollo emotivo: “Devi trovare un modo” – VIDEO

Maria De Filippi ha voluto intervenire personalmente per parlare con l’allievo di Amici che ha avuto un vero e proprio crollo emotivo.

Il Natale è ormai alle porte, e piuttosto che la felicità e la voglia di festa sembra che abbia portato un po’ di malinconia fra gli alunni di Amici. Gianmarco e Megan hanno avuto l’ennesimo chiarimento, e sembra che fra loro si stia facendo largo una crisi forse irrecuperabile. Forse è la presenza di Isobel, o forse è svanita la magia che c’era all’inizio.

Niveo è con il morale a terra. NDG, che è anche suo compagno nel team della Cuccarini, se ne è accorto, ed ha cercato di strappargli un sorriso. Il cantante, nonostante abbia capito che Valeria Mancini potrebbe mettere fine alla sua presenza nella scuola di Amici, ha riempito di complimenti l’avversaria. Ha anche aggiunto che è molto simpatica.

Amici 22, il crollo emotivo: interviene Maria De Filippi

Samu è letteralmente scoppiato in lacrime a causa di una delicata situazione familiare. Ha spiegato che lui vorrebbe diventare un ballerino professionista e quindi sogna di vivere da nomade viaggiando per tutto il mondo. Allo stesso tempo, però sente il grosso peso di dover fungere da punto di incontro per la sua famiglia. Non vorrebbe avere questo ruolo.

Ad ascoltarlo mentre piangeva nel giardino della casetta è stata soprattutto Maddalena. Vedendolo in lacrime, si è chinata davanti a ed ha sussurrato: “Devi piangere se senti del dolore“. Poi ha preso una sedia e si è sistemata davanti a lui, per sentire bene la sua storia. Incuriosisce che proprio lei, che ha mostrato molta sensibilità, non si sia accorta di Mattia.

“Spero che mi voglia bene, ma non riesco a percepirlo ad oggi”

Mattia Zenzola, da quanto Maddalena Svevi ha deciso di interrompere la loro relazione, è completamente distrutto. Il ballerino aveva anche spiegato che già sognava di poter trascorrere il Natale insieme. A quanto pare, invece, lo passerà in compagnia dei compagni della casetta, fra cui ci sarà pure lei, con cui tutto è ormai finito.

Il ballerino che ha partecipato anche ad Amici 21 ha avuto anche un vero e proprio crollo emotivo. Maria De Filippi ha dunque deciso di intervenire per farlo ragionare. Mattia Zenzola sembra aver capito di dover guardare avanti, e forse comincia ad prendere coscienza che Maddalena, probabilmente, non lo ha mai amato.

Qui sotto il video in cui Maria De Filippi parla insieme a Mattia Zenzola. La fine della relazione con Maddalena ha scatenato il pubblico, che in gran parte sostiene il pensiero di Gianmarco: lei l’avrebbe cercato per diventare più popolare, distraendo per giunta il ballerino dal suo percorso nella scuola di Amici.