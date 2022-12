Royal Family, clamoroso: William vola dalla sua ex, Kate rimane sola: che succede

William Windsor avrebbe lasciato Londra, e Kate Middleton sarebbe rimasta sola con i figli. Ecco perchè il primogenito di Carlo III è volato dalla sua ex.

Dopo l’uscita di tutte e sei le puntate del docufilm di Netflix “Meghan & Harry“, è diventato chiaro che la Royal Family inglese non abbia voglia di prendere nessuna posizione ufficiale riguardo le dichiarazioni contenute nella pellicola. D’altra parte, come ha spiegato anche Emanuele Filiberto di Savoia, la monarchia è molto di più di un set di Hollywood.

Secondo l’appartenente alla Casa Savoia, Meghan & Harry avrebbero confrontarsi privatamente con la loro famiglia, evitando di passare per la piattaforma Netflix. Eppure, quello che emerge dal docufilm sembrerebbe proprio essere un sottile atto di accusa verso la cultura in cui proprio Harry è cresciuto, e che avrebbe discriminato la Markle.

Secondo quando riporta la giornalista del The Sunday Times, Roya Nikkahah, in seguito alla pubblicazione del docufilm di Netflix William avrebbe deciso di tagliare ogni contatto con il fratello. I rapporti fra i due erano già molto tesi da quando il fratello maggiore aveva chiesto ad Harry di pensarci bene prima di correre a sposarsi con Meghan.

Adesso che sembra che Harry stia perdendo anche alcuni dei suoi amici storici, sarà sempre più difficile recuperare il rapporto col fratello. Durante il primo – e ultimo – tour dell’Africa con Meghan, Harry aveva infatti ammesso le difficoltà col fratello, sperando che tutto si aggiustasse. In tutto questo, è emersa una notizia incredibile riguardo William.

Sembrerebbe che, nel mezzo della polemica riguardo il docufilm “Meghan & Harry”, il primogenito di Lady Diana e Carlo III abbia deciso di lasciare Londra. La cosa che sembra più strana, è che nel frattempo Kate Middleton è rimasta a casa con i tre figli. William, infatti, sarebbe andato ad assistere al matrimonio della sua ex fidanzata, Rose Farquhar.

Sembrerebbe che la relazione sentimentale fra William e Rose, che ha invaso i tabloid inglesi ad inizio 2000, si sia poi trasformata in una bella amicizia. Lei, infatti, era presente al matrimonio con Kate Middleton. Scorrendo la lista degli invitati, però, si vede comparire anche Olivia Hunt, un’altra ex fidanzata di William.

I tabloid inglesi non si sono fermati qui, perchè hanno individuato nella lista degli invitati al matrimonio di Rose Farquhar con George Gemmel anche quella che considerano la presunta amante di William, Rose Handury. Lei sarebbe più grande di lui, come Camilla con Carlo, e per questo il gossip sostiene che il primogenito di re Carlo stia seguendo le sue orme.

Qui sotto, ecco il tweet di Roya Nikkahah, corrispondente del The Sunday Times che annuncia la fine di ogni relazione fra William ed Harry. Inoltre, spiega che Meghan & Harry vorrebbero le scuse ufficiali per partecipare all’incoronazione di re Carlo III:

EXCLUSIVE 💥Harry and Meghan want a royal summit and an apology before the Coronation. Friends of the King say: “They know where he lives.” William cuts all contact. My big royal read on why the Sussexes shouldn’t hold their breath for a reconciliation👇🏼https://t.co/01lv2yf02x

— Roya Nikkhah (@RoyaNikkhah) December 17, 2022