WhatsApp, come eliminare i file più pesanti: c’è un trucco semplicissimo

In queste ore spunta su WhatsApp il metodo per eliminare i file più pesanti. Infatti esiste un trucco semplicissimo: come fare.

WhatsApp non smette mai di aggiornarsi, ma nonostante ciò adesso per migliorare l’applicazione troviamo anche diversi trucchi da applicare sul servizio di messaggistica di Meta. Questo vi permette di eliminare i file più pesanti.

WhatsApp è l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo e molto probabilmente anche quella più utilizzata a livello giornaliero. Tra gruppi di amici, familiari, conversazioni con colleghi e relazioni di ogni tipo i contenuti e i file tendono ad accumularsi e occupare spazio. Quindi per tutti coloro che sono ossessionato dalla pulizia del proprio device, esiste un trucco per eliminare tutti i file pesanti sopra il nostro cellulare.

Infatti per farlo bisogna andare su impostazioni e poi cliccare su “Spazio e dati“, in seguito troverete la categoria “Gestisci spazio“. Proprio questa sezione vi permette di guardare tutto quello che c’è sul vostro telefono, in ordine di grandezza. Inoltre, allo stesso tempo, sarà possibile guardare in tutte le chat e vedere tutti i contenuti che ci sono al loro interno, anche quelli in ordine di grandezza. In questo modo sarà sempre più semplice fare ordine all’interno del proprio cellulare.

WhatsApp, le tre funzioni che in pochi conoscono: quali sono

Tutti usano WhatsApp ma sono pochissimi gli utenti che utilizzano queste tre funzioni, a dir poco sconosciute. Lo sviluppo dell’applicazione come ben sappiamo è costante, con gli sviluppatori pronti ad introdurre sempre tante novità. Per chi fa un uso professionale di WhatsApp risulta molto valida la possibilità di “tarare” la funzione del tasto “invio” sulla tastiera. Infatti attraverso l’apposita impostazione è possibile scegliere se questo serva a inoltrare un messaggio scritto o ad andare a capo.

Mentre invece la seconda funzione nascosta riguarda il caso in cui si parta per un viaggio in gruppo o con una famiglia numerosa, attenzione ad un’altra opportunità. Si tratta della “Posizione in tempo reale”. Per utilizzare questa funzione sarà sufficiente utilizzare e il tasto Allega, rappresentato da una graffetta. Qui si dovrà selezionare Posizione e quindi Posizione in tempo reale. Sarà possibile scegliere tra 15 minuti, 1 ora o 8 ore.

Infine la terza funzione nascosta è la soluzione alle troppe chat. Infatti per risolvere il problema basta tenere premuto un gruppo o una chat nella schermata primaria e poi in alto appariranno tre opzioni. Infatti premendo il tasto dell’archivio si sposteranno le conversazioni che si ritiene opportuno in Archivio e spariranno dalla schermata principale.