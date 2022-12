Vodafone, super promozione a pochissimi euro: occasione davvero ghiotta

Non finiscono le super promozioni di Vodafone. Infatti è pronta a tornare una delle promozioni più ambite a pochi euro: tutti i dettagli.

Vodafone non smette mai di stupire i propri clienti. Nella continua ricerca di nuovi abbonati e nel recupero dei vecchi clienti, l’operatore ha deciso di lanciare nuovamente una delle sue promozioni più richieste: di quale si tratta.

Vodafone è uno dei colossi nel mercato della telefonia e difficilmente ci sarà qualcuno in grado di rimpiazzarlo. Infatti il suo grande nome ed il suo infinito bacino d’utenza ne fanno un leader del settore. In giro per l’Europa Vodafone risulta il gestore più utilizzato anche per la sua qualità di rete. I dati parlano chiaro con il provider che risulta all’apice delle classifiche grazie agli utenti che si dimostrano sempre più soddisfatti.

Grande parte del merito va anche alle offerte imbattibili che presenta l’operatore britannico. Specie nell’ultimo periodo i piani tariffari proposti si dimostrano molto più versatili di quelli che erano un tempo. Proprio in queste settimane sono nate due offerte di altissimo livello che prendono lo stesso nome ma che cambiano per prezzo e contenuti. Infatti con questi due piani sarà davvero difficile per la concorrenza superare la compagnia rossa.

Vodafone, torna Silver: tutti i dettagli dell’offerta

In queste ore si sta parlando di due promozioni di Vodafone, che stanno monopolizzando il mercato della telefonia mobile negli ultimi giorni. Infatti queste offrono contenuti differenti ma hanno lo stesso nome. Queste due si differenziano per via del prezzo e dei giga concessi per navigare su Internet. La prima prende il nome di Vodafone Silver ed offre minuti e messaggi senza limiti. Mentre per quanto riguarda la connessione Internet, ci sono 150 giga in 5G. Il tutto è attivabile al prezzo di 7,99 € al mese.

Anche la seconda offerta, come abbiamo anticipato, prende il nome di Vodafone Silver. Stavolta però il prezzo mensile sarà di 9,99 € al mese proponendo una differenza sostanziale. Infatti gli utenti attivandola avranno o 200 giga in 5G. Tutte le persone che la sottoscriveranno a novembre, così come nel caso della prima offerta, potranno pagare solo 5 euro.