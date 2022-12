GF Vip 7, Antonino Spinalbese smaschera Nikita nella notte: “Una scena da Oscar” – VIDEO

Antonino Spinalbese sostiene di aver smascherato Nikita nella notte. Ecco cosa avrebbe fatto la Pelizon che non sarebbe sfuggito all’ex di Belen.

Sin dall’ingresso nella casa del GF Vip 7, Antonino Spinalbese non ha nascosto la sua antipatia per Nikita Pelizon. Parlando con Patrizia Pelligrini, ha anche spiegato che fisicamente la trova una bella ragazza, ma il suo comportamento apparentemente non sembra convincere diversi inquilini della casa più spiata d’Italia.

Il fatto che Nikita abbia anche bevuto il vino di Wilma Goich e poi abbia anche tolto dalla lista della spesa il dolcificante che pare sia molto importante per Antonino, la etichettata definitivamente come “furbetta“. Possibile che stia mettendo in atto una recita da diversi mesi per andare avanti il più possibile all’interno del GF Vip 7?

Antonino & Nikita, l’antipatia si spiega con Helena?

Le ragioni dell’antipatia fra Antonino e Nikita, molto probabilmente, sono da ricondurre anche all’ex fidanzata di lui. Sembrerebbe che Spinalbese abbia avuto un flirt con Helena Prestes, che è stata anche compagna d’avventura di Nikita a Pechino Express 2022. Le due formavano la coppia “Italia-Brasile” e sembra che siano anche molto amiche.

È stato il settimanale Chi a paparazzare Antonino ed Helena insieme per le strade di Milano poco dopo la fine di Pechino Express. I due si sarebbero conosciuti per caso nell’agenzia di comunicazione per la quale lavorano entrambi. Si sarebbero poi concessi anche una vacanza ad Ibiza, il luogo della prima vacanza d’amore di Antonino e Belen.

“Perchè la becco sempre?”: cosa è successo durante la notte

Potrebbe dunque esserci molto di più di quello che si pensa dietro l’antipatia di Antonino e Nikita. Nonostante manchi poco a Natale, l’ex di Belen non è diventato più buono. Ha ribadito che continuerà a nominare Nikita ogni volta che gli sarà possibile, e che la sua idea su di lei non cambierà mai. Ha inoltre rivelato cosa l’ha sorpresa a fare durante la notte.

La telecamera del GF Vip era puntata su Oriana Marzoli, che forse si stava struccando. Quando all’improvviso ha visto l’obiettivo girare nella sua direzione, Antonino giura che Nikita si sia all’improvviso raggomitolata nel letto per sembrare triste, forse per la discussione con Onestini. La Pelizon continuerebbe dunque a fingere all’interno del reality?

Ecco un video che mostra Antonino mentre imita Nikita per il suo atteggiamento davanti alle telecamere: