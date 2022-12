Arrivano anche la proroga al 31 dicembre 2022 per la presentazione della Cilas per ottenere il Superbonus al 110% e la norma salva-sport: di cosa si tratta.

Forza Italia l’avrebbe spuntata sulle pensioni. Il pacchetto arriverà oggi, domenica 18 dicembre, illustrato dal ministro Giancarlo Giorgetti.

Nella corsa contro il tempo verso l’approvazione della norma, il governo avrebbe dato l’ok all’ampliamento delle pensioni minime di oltre 25 euro rispetto ai 574 immaginati nella prima bozza, per tutti gli over 75. L’assegno diventerà quindi a 60 euro. L’intervento costa circa 200 milioni di euro: una spesa gestibile in termini di copertura da parte del Tesoro.

Gli azzurri avrebbero voluto allargare la platea a tutti coloro che ricevono la pensione minima, ma in quel caso il costo sarebbe stato di circa 1,1 miliardi.

All’orizzonte ci sarebbe anche la modifica di Opzione donna, con l’idea di permettere alle lavoratrici di andare in pensione a 58 anni, se in possesso di almeno uno dei tre requisiti previsti dall’ultima modifica della norma (essere caregiver, invalidità al 74%, licenziate o dipendenti da aziende in crisi). Cancellato quindi il requisito dei figli.

Superbonus e norma salva-sport

Arrivano anche la proroga al 31 dicembre 2022 per la presentazione della Cilas per ottenere il Superbonus al 110% e la norma salva-sport, che consentirà la rateizzazione in 60 rate dei versamenti sospesi per il Covid, a società sportive, federazioni ed enti di promozione.

Manovra: lo sconto sulle case green

Per favorire la ripresa del mercato immobiliare, arriva la detrazione del 50% dell’Iva per chi acquista case ad alta efficienza energetica (classe A e B) entro il 3 dicembre 2023.

Chi acquista potrà godere della detrazione dall’Irpef del 50% sull’Iva versata senza alcun limite. La detrazione sarà spalmata durante l’anno in “dieci quote costanti”, spalmata nei 9 periodi di imposta successivi.