Meghan & Harry, neanche a Natale diventano più buoni: lo ‘sgarro’ a Kate

Sembrerebbe proprio che neanche il Natale abbia reso più buoni Meghan ed Harry. Ecco la strategia che avrebbe messo in atto la duchessa di Sussex per oscurare di nuovo Kate Middleton e William Windsor.

Il docufilm di Netflix “Meghan & Harry“, in cui i duchi di Sussex hanno voluto chiarire i motivi del loro addio alla loro Royal Family inglese, è il contenuto più visto in assoluto dall’8 dicembre, quando sono state rilasciate le prime tre puntate. Il secondogenito di Lady Diana, all’interno del docufilm, chiarisce di essere stato lui a decidere di lasciare tutto.

Quello che però era emerso durante l’intervista con Oprah Winfrey è che Harry non si sarebbe mai trasferito in Canada e poi negli Stati Uniti se Meghan non avesse manifestato intenzioni suicide. Sull’argomento è intervenuto Emanuele Filiberto di Savoia, che ha voluto sottolineare come il matrimonio dei duchi di Sussex fosse accettato da Elisabetta II.

Meghan & Harry, cosa hanno fatto per questo Natale

Ciò che ha voluto sottolineare Emanuele Filiberto di Savoia in un’intervista ad Adkronos è che la monarchia non è un set di Hollywood. Inoltre, ogni famiglia ha dei problemi, ma questi dovrebbero essere risolti internamente, non su uno schermo Tv. L’appartenente alla Casa Savoia sembrerebbe anche incolpare Meghan di queste scelte mondane.

Nonostante Meghan & Harry hanno lasciato il loro ruolo di senior royals a gennaio 2020, la coppia continua comunque a seguire alcune tradizioni reali. Oltre a continuare ad utilizzare il monogramma reale, entrambi sembrano tenere molto al loro titolo nobiliare, tanto da presentarsi nelle occasioni pubbliche come i duchi di Sussex.

L’importante cambio nella comunicazione dei duchi di Sussex

Un’altra tradizione nobiliare che Meghan & Harry continuano a portare avanti è quella delle cartoline di Natale, dove di solito c’è una foto scattata da un professionista. Se a partire dal 2019 i duchi di Sussex hanno condiviso delle foto che costituivano un raro spiraglio sulla loro vita privata, quest’anno hanno preso una decisione molto diversa.

A partire dal 2019 la coppia ha mostrato foto che seguono l’impronta lasciata da Lady Diana ed il suo fotografo preferito, Mario Testino. In altre parole, cercavano di mostrarsi in maniera informale e tenera, come delle persone normali. Quest’anno, invece, la scelta è stata molto diversa: la foto è formale, e Meghan & Harry sono ad un gala di New York.

Ecco la cartolina di Natale inviata da Meghan & Harry per il Natale 2022, che è stata inviata tre giorni dopo di quella di William e Kate. Si tratta dell’ennesimo tentativo da parte dell’ex attrice di Suits di rubare la scena ai principi del Galles?