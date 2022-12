Ida Platano, la spiegazione spaventa i fan: chi le ha fatto un occhio nero? – FOTO

Ida Platano inizialmente ha fatto finta di niente, ma ai suoi fan non è sfuggito il vistoso livido nero sotto l’occhio sinistro. Ecco quale spiegazione ha dato l’ex dama di Uomini e Donne riguardo l’infortunio subito.

Ida Platano ha raccontato in più occasioni di essere arrivata a Uomini e Donne per caso. Come successo anche ad Isabella Ricci, è stato un amico del suo negozio di parrucchiera ad aver inviato la candidatura al posto suo nel 2017. Non la vedeva felice, e le aveva promesso che con questa avventura si sarebbe sicuramente divertita.

Probabilmente Ida Platano non si è molto divertita in tutti gli anni che ha trascorso a Uomini e Donne. Per Riccardo Guarnieri ha versato molte lacrime: nel 2020 si dovevano sposare, ma avevano rimandato tutto per la pandemia di Covid. Avevano anche in progetto di avere un figlio, ma all’improvviso non sono più riusciti ad andare d’accordo.

Riccardo Guarnieri ci riprova ancora? Cos’è successo

Ida Platano ha mostrato su Instagram alcuni regali ricevuti dai fan nel suo negozio di parrucchiera. Alcuni erano firmati, e la dama siciliana ha voluto ringraziare per il pensiero ancora prima di aprirli. È arrivato anche un regalo da parte di un anonimo, che le avrebbe spedito delle foto con un bigliettino in cui c’è scritto che Ida è la sua persona speciale.

Potrebbe essere questo un ulteriore tentativo di Riccardo Guarnieri di riconquistare Ida Platano? Alessandro Vicinanza aveva già lamentato il tentativo del pugliese di contattare telefonicamente Ida dopo la Scelta a Uomini e Donne. Riccardo sarebbe inoltre scoppiato in lacrime più volte mentre vedeva la sua ex felice insieme ad Alessandro.

Ida Platano, ecco la spiegazione riguardo il livido nero sotto l’occhio

A metà dicembre Ida Platano si è mostrata con un vistoso livido sotto l’occhio sinistro su Instagram. Non ha però spiegato nulla, raccontando solamente come trascorreva la sua giornata lavorativa. I suoi ammiratori hanno iniziato a chiedere insistentemente cosa fosse successo. Qualcuno ha anche azzardato che l’avessero picchiata.

Dopo qualche ora, con il solito sorriso, Ida Platano è ricomparsa su Instagram e ha spiegato come mai aveva un livido nero sotto l’occhio. Queste le sue parole: “Belli miei, voglio dirvi grazie perchè vi siete preoccupati per me. Non è nulla sotto l’occhio. Sono andata contro uno spigolo, tranquilli. Nessuno mi ha preso a pugni in un occhio“.

Ecco alcune foto e video del viaggio in Spagna di Ida Platano e Alessandro Vicinanza: