DAZN 2023, ottime notizie per abbonati vecchi e nuovi: cambia tutto. La piattaforma streaming fa un regalo in anticipo

Il 4 gennaio si avvicina e per gli appassionati di calcio significa una cosa sola: quel giorno ricomincerà la Serie A e con lei anche tutte le dirette in tv e in streaming. Un’ottima notizia soprattutto per DAZN che da metà novembre trasmette in pratica solo repliche.

Ma intanto ha preparato un regalo speciale per i suoi abbonati, vecchi e nuovi perché il nuovo anno per la tv in streaming deve ripartire alla grande. Ecco perché l’offerta sarò arricchita di eventi anche extracalcio dopo che DAZN ha rilevato Eleven Sports. Ma soprattutto sono aumentati i dispositivi registrabili da parte degli abbonati in base ai vari piani disponibili.

Partiamo dall’abbonamento DAZN Standard. Il prezzo dal 2 gennaio non avrà variazioni, rimanendo a 29,99 euro al mese. In compenso si arricchirà con nuovi contenuti a cominciare dal basket italiano ed europeo con le coppe. E poi la Serie C, il meglio del calcio femminile europeo e molto altro, tutta la Serie A TIM e la Serie BKT, la Liga, la UEFA Europa League e tutto lo sport di DAZN.

Fondamentale è anche all’aumento del numero di dispositivi che si possono registrare che sale fino a 6. In più si potranno utilizzare 2 device in contemporanea a patto che entrambi siano connessi alla stessa rete internet.

DAZN 2023, ottime notizie per abbonati vecchi e nuovi: così cambia la visione contemporanea

Novità anche per DAZN Plus. Dal 2 gennaio il prezzo dell’abbonamento non avrà variazioni, rimanendo fissato a 39,99 euro al mese ma vale lo stesso discorso. Si arricchirà con nuovi contenuti a cominciare dal basket italiano ed europeo con le coppe. E poi la Serie C, il meglio del calcio femminile europeo e molto altro, tutta la Serie A TIM e la Serie BKT, la Liga, la UEFA Europa League e tutto lo sport di DAZN.

Anche in questo caso, aumento del numero di dispositivi che si possono registrare che sale fino a 7. Si potrà quindi inoltre utilizzare DAZN su 2 reti internet diverse e guardare su 4 dispositivi in contemporanea, cioè massimo 2 dispositivi per ogni rete internet.

E cosa succederà a chi da novembre ha messo l’abbonamento in pausa per non pagare visto che non c’erano dirette di calcio se non alcune amichevoli? Riattivando il proprio account dopo il 2 gennaio non subirà comunque variazioni di prezzo. Quindi DAZN STtandard rimarrà 29,99€ al mese e DAZN Plus a 39,99€ al mese.