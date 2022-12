Netflix fa felici i suoi utenti: ufficiale l’arrivo di una nuova stagione

In queste ore Netflix ha deciso di far felice tutti i suoi nuovi abbonati. Infatti in queste ore è ufficiale l’arrivo di una nuova stagione.

In queste ore Netflix ha annunciato di aver ottenuto i diritti per distribuire in streaming la stagione 2 dello show Una giornata da grande, il reality giapponese di Nippon TV. Il progetto è quindi pronto a tornare sulla piattaforma con ulteriori 10 puntate dopo le 20 già disponibili sulla piattaforma dal mese di marzo 2022. Il format televisivo inoltre segue le vicende di bambini di età compresa tra due e quattro anni, che devono compiere da soli le prime commissioni per la città.

A seguire i piccoli ci penserà una troupe televisiva e le loro famiglie guardano cosa sta accadendo dietro le quinte. Le nuovissime puntate sono pronte a debuttare sul colosso dell’intrattenimento streaming dal prossimo 1 gennaio 2023 e alcune saranno seguite da uno speciale ‘After Years’ in cui i bambini condividono le proprie esperienze e svelano cosa è accaduto nella loro vita dopo aver girato le puntate. Andiamo quindi a vedere cosa accadrà sulla piattaforma.

Netflix, arriva la seconda stagione di ‘Una giornata da grande’: tutte le novità

In queste ore a parlare sull’arrivo della nuova stagione di Una Giornata da Grande ci ha pensato Keisuke Miyata di Nippon. Infatti il direttore della rete giapponese ha dichiarato che la trasmissione va in onda da oltre 30 anni sugli schermi giapponesi e ha sempre ricevuto dei feedback incredibilmente positivi e ottimi dati di ascolto. Inoltre sempre Miyata ha aggiunto: “Ogni episodio è unico e gli spettatori sono attratti e conquistati nel vedere come si svolge la prima uscita da solo di un bambino per compiere una commissione“.

L’esponente della televisione nipponica ha quindi continuato: “Mentre assicuriamo sempre la sicurezza del bambino e lavoriamo da vicino con la famiglia, Una giornata da grande immortala un adorabile ragazzino che affronta da solo i suoi primi impegni“. Successivamente Miyata ha rivelato che quando Netflix ha distribuito in streaming per la prima volta lo show nel mese di marzo erano certi che uno dei segreti mantenuti nel migliore dei modi sarebbe stato ampiamente apprezzato dal pubblico globale. L’accordo con Netflix, inoltre, ha portato alla vendita internazionale dell’amato show nipponico.