Isola dei Famosi 2023, i primi nomi: Ilary Blasi punta tutto sulle coppie

Non è una novità che all’Isola dei Famosi si può andare in coppia, come già accaduto negli anni passati, quest’anno Ilary Blasi fa all-in

Come di consueto, l’Honduras aprirà le sue porte ai naufraghi soltanto dopo la fine del GF Vip che è ancora agli inizi: quest’anno sembrerebbe essere individuata per metà marzo la fine del reality show. Nel frattempo, arrivano i primi nomi che approderanno sull’isola…

Le indiscrezioni sulla prossima edizione dell’Isola dei Famosi arrivano dal settimanale Chi che è certo: “Idea che vince non si cambia. All’Isola dei Famosi tornano le coppie”. Nella rubrica dedicata, infatti, si sottolinea quanto la popolarità di Edoardo e Guendalina Tavassi e di Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro sia aumentata a seguito della partecipazione in coppia al reality show.

Proprio visti gli ottimi risultati, sotto più punti di vista, dalla produzione hanno deciso di riproporre l’idea di portare in Honduras alcuni dei concorrenti in coppia. Proprio in base a questo sono emersi possibili concorrenti per l’edizione dell’Isola dei Famosi che comincerà la prossima primavera fino ai primi giorni d’estate.

Isola dei Famosi, possibili concorrenti della prossima edizione: l’indiscrezione

Nei giorni scorsi sono emersi diversi nomi per quella che è la prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Con molta insistenza si è fatta spazio la voce di Veronica Cozzani, mamma dei fratelli Rodriguez che è l’unica della famiglia a non aver ancora preso parte ad un reality show, visto e considerato che l’anno scorso Jeremias ha partecipato con suo padre. Chissà che Ilary Blasi non le affianchi proprio Cecilia per farle vivere con più tranquillità l’esperienza, soprattutto perché lei stessa ha ammesso di essere diffidente da questo tipo di avventure.