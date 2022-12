Ballando con le Stelle, Iva Zanicchi lancia la sfida: non era mai successo prima

Iva Zanicchi ha deciso di lanciare una sfida a Ballando con le Stelle. Ecco cosa ha proposto la cantante, che da pochissimo tempo ha fatto la solenne promessa a Milly Carlucci che non dirà più parolacce e barzellette sconce.

Diverso tempo fa Sabrina Ferilli aveva inaugurato una nuova tendenza in ambito calcistico. Se la Roma avesse vinto lo scudetto nel 2001, lei avrebbe fatto uno spogliarello. Inaspettatamente, la squadra di Francesco Totti conquistò davvero il podio della Serie A. La Ferilli a quel punto non si spogliò, ma si presentò ai tifosi in un bikini color carne.

Dopo l’attrice ciociara, anche Anna Falchi aveva promesso di fare uno spogliarello nel caso avesse vinto la Lazio, di cui è tifosissima. Iva Zanicchi sembra essere rimasta colpita da questo gesto: negli studi de La vita in diretta ha dunque fatto i complimenti all’attrice per il fisico ed il coraggio. Poi ha scherzato: “Nonostante l’età, anche il mio fisico tiene bene“.

Iva Zanicchi lancia la sfida a Ballando con le Stelle

Sabato 17 dicembre andranno in onda su Rai 1 le semi-finali di Ballando con le Stelle. La partner di Samuel Peron ha espresso felicità per essere arrivata così lontano nel programma. Il traguardo, forse anche a causa dei continui scontri con la Lucarelli, sembrava impossibile. Iva, però, ha voluto lanciare anche una sfida nel caso vincesse.

L’aquila di Ligonchio ha sottolineato il suo percorso di crescita all’interno di Ballando con le Stelle. Anche Samuel Peron, nel commentare alcuni voti molto bassi raccolti dall’artista, ha sottolineato che ormai non sbagliava più neanche un passo. Se dovesse dunque salire sul gradino più alto del podio di Ballando con le stelle, si presenterà in bikini in trasmissione.

“Molte persone mi scrivono ancora, si immedesimano nel mio lutto”

Se c’è ancora incertezza riguardo il risultato finale di questa edizione di Ballando con le Stelle, riguardo la simpatia di Iva Zanicchi il pubblico non ha dubbi. Nonostante si faccia sempre trovare pronta a raccontare le sue famose barzellette erotiche, la cantante ha subito recentemente uno straziante lutto. Il padre, infatti, è morto a causa del Covid.

Ciò che fa più male alla Zanicchi è il fatto che, una volta ricoverato, non ha più visto il padre. A causa della pandemia non ha potuto neanche svolgere il funerale. Con gli occhi lucidi, l’artista ha raccontato che, non potendo rispettare le tradizioni che si seguono di solito con i morti, sta facendo davvero molta fatica a riuscire ad elaborare il lutto.

Per vedere l’intervista di Iva Zanicchi a La vita in diretta, clicca qui (dal minuto 01:02:30 circa).