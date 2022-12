Meteo, aria gelida sull’Italia: arriva il ciclone artico

Un’aria gelida è pronta a chiudere questa settimana sulla penisola italiana, con il meteo che sarà caratterizzato dal ciclone artico: cosa succede.

Non c’è pace per l’Italia che nelle prossime ore sarà condizionata dall’arrivo di un’aria gelida su tutta la penisola. Infatti questo vasto campo depressionario arriverà direttamente dall’artico: tutte le previsioni.

La prossima settimana si preannuncia molto movimentata per la penisola italiana dal punto di vista del meteo. Infatti è in arrivo dell’aria gelida insieme ad un nuovo ciclone di maltempo con effetti su molte delle nostre regioni. Quindi entro la giornata di Santa Lucia una sciabolata artica busserà alle porte dell’Europa e scenderà anche verso il nostro Paese, provocando conseguenze pesanti. Il Paese quindi sarà di fronte alla prima seria ondata fredda della stagione. Attenzione perché la neve potrebbe scendere in pianura.

Negli scacchieri degli esperti meteo si può notare come una vasta area di bassa pressione, centrata sull’Europa orientale, riuscirà a richiamare una poderosa irruzione di aria gelida di estrazione artica. Questa a più riprese tornerà a colpire il Vecchio Continente. Di conseguenza anche l’Italia verrà investita dalle correnti gelide nord-orientali con le temperature che crolleranno, scendendo di diversi gradi e portandosi ben al di sotto delle medie climatiche. I valori climatici torneranno al di sotto dello zero.

Meteo, domenica con vortice di bassa pressione: aria gelida sulla penisola

Il vortice di bassa pressione che sta portando il maltempo su diverse regioni evolverà velocemente entro le prossime 24 ore verso l’Europa orientale posizionando il suo minimo entro domenica pomeriggio sull’Ucraina. Questo movimento porterà ancora più freddo verso l’Italia. Nel mirino finiranno soprattutto il Nordest, l’alto Adriatico e il basso Tirreno dove potranno esserci anche dei temporali. Non mancheranno nemmeno piogge intervallate a schiarite. Scopriamo nel dettaglio cosa sta succedendo sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo cielo poco nuvoloso, ma con piogge diffuse soprattutto su Triveneto, Lombardia orientale ed Emilia Romagna. Qui la neve inizierà ad accumularsi a partire dai 600 metri. Le temperature faranno registrare un nuovo lieve calo, con massime che oscilleranno dai 4 agli 8 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo un cielo inizialmente nuvoloso con piogge sparse che andranno a colpire specialmente su Toscana, Marche e Abruzzo. Mentre invece al pomeriggio avremo schiarite su Umbria e Lazio. Le temperature faranno registrare una lieve flessione, con massime che andranno dai 9 ai 14 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo nubi sparse e qualche pioggia al mattino. Inoltre le precipitazioni colpiranno specialmente Molise, alta Puglia, Lucania, bassa Calabria e Sicilia. Le temperature anche qui risulteranno in netto calo, con massime che andranno dai 13 ai 17 gradi.