Amici 22, Ramon ha lasciato la casetta: il motivo lascia senza parole – VIDEO

Un video incredibile mostra Ramon fuori dalla casetta di Amici. Non ci sono dubbi sul fatto che sia proprio lui: ecco cosa sarebbe successo.

Fra i talenti indiscussi che ha scovato questa edizione di Amici c’è sicuramente quello di Ramon. Il ballerino di danza classica è piaciuto subito al pubblico, e nella classifica generale voluta da Alessandra Celentano occupa stabilmente i primi posti. Anche per questo motivo, sapere che l’alunno ha abbandonato la casetta lascia tutti senza parole.

Secondo quanto è emerso recentemente, il comportamento di Ramon è ineccepibile, anche per quanto riguarda la condotta. Mentre Tommy Dali, Piccolo G, Aaron e Mattia Zenzola hanno rischiato di essere eliminati dal programma a causa della scarsa collaborazione nella pulizia della casetta, il ballerino di danza classica è sembrato uno dei più diligenti.

Amici, è proprio Ramon il ballerino nel video: che succede

Un breve video, registrato con il cellulare, si è diffuso rapidamente su Twitter. Si vede chiaramente Ramon di Amici 22 fuori dalla casetta, in macchina. Precedentemente, quando c’erano stati questi avvistamenti era perchè l’alunno era stato eliminato dal talent della De Filippi. In questo caso non si tratta sicuramente dell’eliminazione durante una puntata.

Dopo la puntata dell’11 dicembre, registrata il 5 dicembre, si dovranno aspettare quattro giorni perchè si torni negli studi di Canale 5. È anche da escludere che Ramon sia stato buttato fuori all’improvviso da Alessandra Celentano: ci sono due ipotesi che si sono dunque fatte strada e che hanno lasciato il pubblico di Amici senza parole.

Il ballerino è pronto per l’opportunità che cambierebbe la sua carriera?

Un dettaglio del video che mostra Ramon fuori dalla casetta di Amici non è sfuggito sui social. Il ballerino si troverebbe dentro la macchina della produzione del talent-show. Sembra dunque che si stia recando forse ai provini per il video musicale Word of dance. Ramon, Isobel e Gianmarco, infatti, hanno avuto quest’opportunità l’11 dicembre.

Questo spiegherebbe perchè il ballerino di danza classica non si trovi da solo in macchina e non sia alla guida. Allo stesso tempo, SuperGuidaTv avanza un’ipotesi incredibile, ovvero l’opportunità di un aperitivo natalizio con la Celentano. La professoressa non nasconde la sua preferenza per Ramon, ma questo sembra davvero esagerato.

Ecco il video in cui si vede Ramon allontanarsi in macchina dalla casetta di Amici: