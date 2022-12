Mare Fuori 3, che bomba: ufficializzata la data di inizio, tutti i dettagli

Dopo alcune anticipazioni rivelate da uno dei registi di Mare Fuori 2, è stata finalmente ufficializzata la data di inizio della terza stagione della serie di Netflix.

La dodicesima ed ultima puntata di Mare Fuori 2 si è conclusa in un clima di grande tensione. Fra Edoardo e Pino era anche scoppiata una rissa, perchè quest’ultimo gli aveva impedito la fuga dal carcere minorile. Nel frattempo, Carmine e Filippo erano fuggiti sul furgoncino che avrebbe dovuto usare Edoardo per impedire il matrimonio di Naditza.

La promessa sposa di Goran fuggirà dall’altare insieme a Filippo. Gianni, dopo aver visto i lividi di Gemma, si renderà conto che Fabio è violento con lei. Lo affronterà, ma nella collutazione Fabio cadrà da un balcone e morirà sul colpo. Nel frattempo, la sorella di Ciro cercherà di vendicare la morte del fratello rivelando ad Edoardo il tradimento di Mimmo.

Mare Fuori 3, la data di inizio è ufficiale: tutti i dettagli

L’ultimo episodio di Mare Fuori 2 si conclude proprio con la certezza che Ciro Ricci, uno dei personaggi più amati della fiction, sia morto. L’attore Giacomo Giorgio, che veste i suoi panni, si è però mostrato sul set delle riprese di Mare Fuori 3 sui propri canali social. Ha anche dato vita ad un paio di “flashback“, dimostrando di essersi affezionato a Ciro.

Il pubblico più attento ha notato che in effetti Pirucchio era l’unico senza alibi quando si trovava in isolamento per la morte di Nina. Non si è mai saputo dove fosse e cosa stesse facendo: forse era insieme a Ciro? E soprattutto, forse Ciro è vivo? Di sicuro, comparirà all’interno di Mare Fuori 3, ma non è chiaro se saranno “flashback” o nuove trame.

Gli spoiler sulla terza stagione della fiction Netflix: cosa succederà

Il regista di Mare Fuori aveva subito pronosticato che la terza stagione della fiction di Netflix sarebbe stata resa disponibile per il pubblico ad inizio 2023. Adesso che le riprese sono terminate da qualche mese, è stata ufficializzata la data di inizio: si tratta del 15 febbraio del prossimo anno, esattamente come rivelato da Ivan Silvestrini.

Le anticipazioni di Mare Fuori 3 di www.davidemaggio.it rivelano che ci sarà sicuramente una storia gay all’interno della fiction. Massimiliano Caiazzo, che nella produzione Netflix è Carmine, ha spiegato a Ciak Generation che si continuerà a prestare molta attenzione alle storie individuali, senza fornire una chiave interpretativa preconfezionata allo spettatore.

