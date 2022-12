Anticipazioni Un Posto al Sole, torna l’incubo: Bianca è in pericolo

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole ci sarà nuovamente un pericolo per Bianca che sembrava scampato: tutte le anticipazioni

Non solo Bianca, ma Palazzo Palladini avrà un bel po’ da tessere questa settimana con delle nuove puntate che lasceranno col fiato sospeso i telespettatori. Dopo tanti anni, gli sceneggiatori continuano a sorprendere il loro pubblico.

Nelle puntate precedenti, Bianca ha avuto un ruolo centrale nella vita di Antonello organizzandogli una festa a sorpresa cui nessuno dei loro amici si è presentato, fuorché la migliore amica della figlia di Franco Boschi. Proprio per questo, al suono del campanello dell’arrivo del loro compagno di classe, le due amiche hanno nascosto qualsiasi indizio portasse ad una festa a sorpresa, salvo poi scoprire la torta in frigo che ha svelato al bambino tutto.

Sorvolato il brutto episodio, l’atmosfera natalizia di casa Poggi-Boschi viene rovinata di punto in bianco. Alla terrazza arriva una notizia a dir poco inquietante che Bianca riporta saggiamente alla sua famiglia. Torna in auge un problema che tutti speravano fosse ormai archiviato ed appartenente al passato: la misteriosa challenge si rifà viva e dà del filo da torcere alla piccola Boschi.

Anticipazioni Un Posto al Sole, Niko va fino in fondo con Manlio ma viene scoperto

Finalmente Niko trova un acquirente per vendere la sua auto in tempi brevi affinché possa dare i soldi necessari a Manlio per poter far uccidere Valsano, l’assassino di Susanna che rischia di uscire di galera prima del previsto. Alberto Palladini comprerà l’auto di Niko e quest’ultimo potrà andare in carcere da suo suocero. Tuttavia, accade l’insapettabile: Jimmy comincia a sospettare qualcosa di suo padre e ne parla con Manuela che crede al piccolo e decide immediatamente di affrontare Niko per capire cosa sta combinando. Ciononostante, l’avvocato Poggi arriva ad un passo dalla consegna, fin quando qualcuno lo ferma.

Nel frattempo, Alice è sempre più intenzionata a sedurre Nunzio e nulla fermerà la sua determinazione. Marina, nel frattempo, cerca di convincerla a sfruttare appieno la sua presenza a Napoli e la invita ad iscriversi all’Università, ma la giovane influencer proprio non ne vuole sapere.