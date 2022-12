“Welcome to my life”, ex GF Vip svela la gravidanza: fan estasiati dalla notizia

Un nuovo fiocco presto si appenderà alla casa rossa di Cinecittà con un’ex protagonista del GF Vip che è felicemente incinta

Una notizia splendida per l’ex gieffina ed il suo compagno che presto avranno un bel maschietto. Questa è la notizia postata sui social poco fa dalla diretta interessata che non vede l’ora di poter abbracciare il neonato.

Un dolce annuncio è apparso sui social da parte di un’ex vippona della prima edizione del GF Vip ed ex naufraga de L’Isola dei Famosi in Spagna. Finalmente un fiocco azzurro si appenderà alla porta rossa di Cinecittà perché Mariana Rodriguez è incinta. La modella su suo profilo ha pubblicato dei meravigliosi scatti, mettendosi a nudo nella sua gravidanza, rivelando a tutti di essere incinta e di realizzare finalmente il sogno di poter diventare mamma. Legata sentimentalmente al famoso kitesurfer, Gianmaria Coccoluto, Mariana si sta godendo un po’ di relax in Brasile ed è proprio in terra carioca che ha deciso di dare la buona novella ai suoi follower.

Nell’annuncio non solo Mariana Rodriguez ha ammesso di essere incinta, ma ha svelato anche il sesso ed il nome del nascituro: sarà un bellissimo maschietto che si chiamerà Noa Maria.

GF Vip, Mariana Rodriguez è incinta di Noa Maria

Una dedica davvero speciale da parte di Mariana Rodriguez che su Instagram ha scritto: “Sei l’amore della mia vita? La risposta è: no, perché la vita è troppo corta per limitare i sentimenti che provo verso di te,Ti ho fatto con l’amore più puro è più nobile che l’essere umano possa provare.Giuro su Dio che ci sarò sempre per te, fino la fine dei miei tempi, che ti farò di madre, di padre, di migliore amica… Nessuno ha detto che sarà facile ma nemmeno impossibile, la mamma lotterà ogni giorno della sua esistenza per portarti sempre avanti”.

Tra i commenti I fan sono impazziti, ma non solo, anche persone del mondo dello spettacolo molto vicine alla gieffina, tra cui Juliana Moreira, Dayane Mello, Stefano Sala, Chiara Biasi, Mirko Gancitano, Paola Di Benedetto e Nicole Mazzocato.