GF Vip, lite furiosa tra Antonino ed Edoardo: cos’è successo

Una furiosa lite tra Antonino ed Edoardo ha creato non poca tensione al GF Vip. Infatti i due si sono scontrati duramente: cos’è successo.

Un nuovo colpo di scena rischia di travolgere il GF Vip, a causa di una furiosa lite scoppiata tra Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria. Un tema in particolare avrebbe fatto infuriare l’ex di Belen Rodriguez.

Nuove tensioni all’interno della casa del GF Vip, con una furiosa lite che è scoppiata tra Edoardo Donnamaria ed Antonino Spinalbese. Infatti proprio Edo avrebbe fatto una battuta su Ginevra Lamborghini che non è affatto piaciuta all’ex di Belen Rodriguez. Quando è arrivato l’aereo dai Gintonic, Donnamaria ha detto all’altro di “cavalcare l’onda” ed in un’altra occasione gli avrebbe dato del ‘porco‘. Per Antonino tutto questo però non va assolutamente bene e stavolta ha deciso di rispondere a tono.

Spinalbese avrebbe quindi risposto dando dell’insicuro al coinquilino. Edoardo ha quindi controbattuto: “Prendermi dell’insicuro da una persona che a mia volta reputo un insicuro, perché uno che passa le giornate a guardarsi allo specchio a mettersi le creme tutti i giorni… Io non ce l’ho con te, non sono invidioso di te“. A questo punto Antonino ha sostenuto di non aver mai detto che Edoardo è invidioso di lui, ma del rapporto che ha con Antonella. Il ragazzo di Forum ha quindi dato le sue ragioni affermando: “Con te non avevo nessun problema. Se mi prendo confidenza con una persona e faccio una battuta è grave?“. Antonino ha quindi precisato, ricordando al coinquilino di non avergli dato mai confidenza.

GF Vip, lite tra Antonino ed Edoardo: volano stracci

La lite tra Antonino ed Edoardo è stata piuttosto acceso ed ha letteralmente fomentato i fan del GF Vip. Infatti l’hair stylist spezzino ha aggiunto riferendosi al coinquilino: “Non mi interessa Edoardo. Non mi interessa il tuo parere. Si tratta che io non ti do confidenza“. Nonostante ciò Edoardo non ha cambiato idea ed ha ribattuto: “Non è che penso che tu sia un porco, penso che ci sia una verità dietro questa battuta che ti ho fatto“. Antonino ha quindi voluto rispondere rivolgendosi anche agli altri.

L’hair stylist ha quindi precisato: “In questi giorni si sta prendendo sempre più confidenza. Ha sempre la classica frase che ha un’altra intenzione, è un’ironia che non accetto da parte sua. E gliel’ho fatto capire giorno dopo giorno“. Donnamaria non si è tirato indietro ed ha risposto: “Meglio saperle queste cose che non saperle“. Nonostante i toni accesi della lite, Edoardo ci sarebbe rimasto molto male per quanto successo, tant’è che dopo si è isolato da solo in magazzino a riflettere su quanto successo.