L’amica geniale 4, sono iniziate le riprese: gli spoiler e l’interprete di Lila – FOTO

Sono iniziate le riprese de L’amica geniale 4, che si svolgeranno fra Torino e Firenze. La messa in onda, per il momento, è programmata fra la fine del 2023 e l’inizio del 2024: ecco chi interpreterà Lila e tutti gli spoiler.

L’amica geniale è la fiction ispirata ai romanzi di Elena Ferrante che racconta la storia di due amiche napoletane nel corso della loro vita. Per questo motivo, ogni stagione deve cambiare le protagoniste Lila e Lenù, oltre a tutto il cast, proprio perchè servono di volta in volta degli attori che hanno un’età sempre più adulta.

Nella prima stagione il pubblico ha ammirato Elisa Del Genio e Ludovica Nasti. Poi, sono subentrate Gaia Girace e Margherita Mazzucco, che sono rimaste anche per la terza stagione. Il pubblico si è dunque affezionato al loro volto e si è creata molta attesa adesso che, dopo le bambine e le ragazze, vedranno sul piccolo schermo due donne.

L’amica geniale 4, gli spoiler sulla nuova stagione

Si sono fatti diversi nomi di primo piano del mondo dello spettacolo italiano per il ruolo di protagonista de L’amica Geniale 4. La voce narrante di Alba Rohrwacher è talmente piaciuta che in molti si sono chiesti se avesse potuto avere anche il ruolo di protagonista in età adulta. Alcune foto che circolano sul web confermerebbero che proprio lei sarà Lenù.

A dire la verità, il gossip aveva indicato anche Serena Autieri, che però sembrava sin da subito abbastanza improbabile in quanto non somigliava affatto a Margherita Mazzucco e quindi Lenù. A fine novembre sono iniziate ufficialmente le riprese de L’amica geniale 4 fra le città di Torino e Firenze, e quindi si è scoperto quale attrice ricoprirà il ruolo di Lila.

Chi interpreterà Lila? Ecco cosa rivela il set delle riprese

Sembrerebbe proprio che il regista Daniele Luchetti abbia indirizzato la sua scelta per l’interprete di Lila basandosi sulla somiglianza con le precedenti attrici. Sarà dunque Irene Maiorino ad interpretare la protagonista de L’amica geniale 4. Gossipetv.com riporta che Luisa Ranieri ed Alessandra Mastronardi sono state scartate ai provini.

Irene Maiorino ha una lunga carriera teatrale a Parigi, ed ha anche avuto una parte ne I bastardi di Pizzofalcone. Ha preso parte anche a Gomorra 2, Il commissario Ricciardi, e 1994, dove ha interpretato Alessandra Mussolini. Gli spoiler riferiscono che Lila si riavvicinerà a Lenù ed avrà anche un figlio da Enrico.

Come è noto, L’amica geniale è il nome di un romanzo di Elena Ferrante. Dopo il successo clamoroso della fiction Rai, Chiara Lagani e Mara Cerri hanno pensato di realizzare una graphic novel: