“Ho corso un gran rischio”, Lino Guanciale e la rivelazione mai fatta prima: chi se lo aspettava!

Lino Guanciale è amatissimo, ma prima di approdare nel mondo della TV il suo destino era tutt’altro e nessuno lo sapeva

L’attore abruzzese è molto apprezzato, ad oggi, soprattutto per i ruoli da protagonista nelle recenti fiction Rai. Tuttavia, il suo destino sarebbe potuto essere ben diverso, ma da adolescente ha fatto una scelta categorica.

Ieri sera al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, c’è stato il più grande evento dal vivo della rivista Vanity Fair in cui è stato presente, tra gli altri, anche Lino Guanciale. L’attore abruzzese è reduce dal grande successo de Il Commissario Ricciardi, Noi e Sopravvissuti che l’hanno visto spesso in prima serata su Rai Uno. Presto tornerà in TV con la seconda stagione della fiction nata dalla penna di Maurizio De Giovanni e La porta rossa 3.

Incalzato da Vanity Fair sul tema del cambiamento, Lino Guanciale ha ammesso: “Per me il cambiamento è il rischio. Avevo sostenuto la prova di ingresso a Medicina, ma poi avevo rifiutato di proseguire con grande sgomento della mia famiglia. Ho corso un grande rischio perché ero convinto che ne valesse la pena. E questo rischio significa tanta paura, incertezza”.

Lino Guanciale e la sua più grossa soddisfazione: l’attore si racconta

Lino Guanciale sarebbe potuto essere un affermato medico, ma ha deciso di fare l’attore di successo assumendosi tutti i rischi del mondo dello spettacolo. Col tempo, è evidente si sia tolto qualche sassolino dalla scarpa ed ha raccolto un mucchio di soddisfazioni come ha raccontato in occasione dell’evento organizzato da Vanity Fair: “La soddisfazione più grande della mia vita è essere riuscito ad avere una famiglia, una cosa che decidi di fare non perché ce l’hanno tutti. Ho ho incontrato una donna meravigliosa che mi sopporta e supporta e ho avuto un figlio, tutto il resto viene dopo”.

Attualmente, infatti, Lino Guanciale è sposato con Antonella Liuzzi con cui ha recentemente compiuto due anni di matrimonio ed insieme anno un figlio, Pietro, che dalle sue parole non è altro che la sua ragione di vita.