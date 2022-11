Isola dei Famosi, spuntano i primi nomi: uno è appena uscito dal GF Vip!

Non appena le luci di Cinecittà si spegneranno, sarà il turno di Ilary Blasi con l’Isola dei Famosi che ha già cominciato a sondare il terreno concorrenti

Terminato un reality se ne fa un altro: questa è la politica che Canale 5 porta avanti da anni con Ilary Blasi che segue a ruota Alfonso Signorini non appena le luci del GF Vip si spegnono. Adesso spuntano i primi nomi per l’Honduras.

I nomi fin qui emersi per l’Isola dei Famosi sembrano essere particolarmente condivisi da più riviste, quasi come fossero una certezza, peccato che Biccy.it fa notare un dettaglio cui nessuno aveva fatto caso. In particolare, tra Vero e NuovoTV sono stati svelati i primi sette possibili indiziati per la prossima edizione del reality show che si terrà sulle sponde dell’Honduras, tra cui uno che è appena uscito dal GF Vip.

Stando alle informazioni colte qui e lì tra i due settimanali, in pole ci sarebbero Pamela Prati, Alessia Macari, Loredana Lecciso con la figlia Jasmine Carrisi, l’avvocato Luca Di Carlo e la mamma di Belen, Veronica Cozzani. Un cast tutto da vedere quello proposto dai due settimanali, ma c’è qualcosa che non torna.

Isola dei Famosi, tutti gli indiziati non vogliono partecipare

Come prontamente fatto notare da Biccy.it, tutti i nomi fin qui emersi, ben quattro non sono affatto propensi a partecipare a reality show, stando alle loro parole. In particolare, Veronica Cozzani è stata categorica affermando che sarebbe stata l’unica Rodriguez che non avrebbe mai partecipato ad una trasmissione del genere per un problema ben specifico: “Io non farò un reality per il tema del bagno. A me il tema del bagno mi trattiene. Non andrò mai a L’Isola dei Famosi e nemmeno al Grande Fratello per il problema del bagno. […] Mai nella mia vita potrei farlo. Mai proprio, sono l’unica in famiglia che non farà reality. […] Per me il bagno è un rituale. Non scherziamo, non potrei condividere il bagno o fare le mie cose in spiaggia in una buca mai. Non fa per me. Non mi vedranno in questi programmi“.

Allo stesso modo, Jasmine Carrisi e Loredana Lecciso non si sono mostrate troppo familiari alla partecipazione ad un reality show, in passato. Per finire, Pamela Prati, contattata da Biccy.it, ha ammesso di non essere stata ancora contattata, ma che non lo farebbe da concorrente.