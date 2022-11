Eleonora Daniele, l’annuncio che commuove in occasione dell’anniversario

L’annuncio di Eleonora Daniele, che acquista ancora più valore perchè fatto in concomitanza di un importante anniversario, ha commosso il pubblico. Ecco cosa farà a breve la conduttrice di Storie Italiane.

Storie Italiane, il programma che tiene compagnia agli italiani dalle 9:55 alle 11:55 circa su Rai 1, ultimamente ha avuto un imprevisto che non è passato inosservato. Un inviato del programma si trovava sull’isola di Ischia, precisamente a Casamicciola. Eravamo a metà novembre, quindi l’argomento trattato non era l’alluvione e le frane.

La storia che Eleonora Daniele si era trovata ad affrontare era piuttosto delicata. Una bambina di nove anni avrebbe ripreso con il cellulare quello che sembrerebbe essere un episodio di violenze all’interno di un istituto per l’infanzia gestito da suore. Le responsabili sembrerebbero essere alcune suore, anche se per il momento le indagini sono in corso.

Eleonora Daniele, l’annuncio è totalmente inaspettato

L’inviato di Storie Italiane sembrava aver trovato una testimone, che voleva esporre in diretta la sua testimonianza. Alcune persone presenti sul posto, che forse volevano difendere il nome dell’istituto per l’infanzia, le avrebbero fatto cambiare idea. Il giornalista sul posto si è visibilmente arrabbiato, ed la conduttrice l’ha invitato a moderarsi.

Quest’anno Storie Italiane si trova a compiere un bellissimo anniversario: si tratta infatti della decima stagione del programma, che ha sempre visto Eleonora Daniele al timone. La conduttrice, come avvenuto con la notizia di cronaca di Casamicciola, si è sempre contraddistinta per la sua professionalità e la costante ricerca della massima correttezza.

Manca pochissimo: il nuovo appuntamento all’inizio del 2023

Eleonora Daniele non festeggerà solo lo speciale anniversario del suo programma: la presentatrice ha anche voluto fare un annuncio molto speciale. Storie Italiane, che va in onda la mattina, avrà molto presto uno “spin-off” in orario serale. In altre parole, la conduttrice sarà alla guida di un format molto simile a quello che conduce ogni giorno.

Il titolo provvisorio è Storie di donne, ed Eleonora Daniele spiega nel suo annuncio su La Stampa: “Nel programma ci saranno storie di donne, ma anche di intere famiglie sconvolte da fatti di cronaca“. Secondo quando rivela TvBlog, la data provvisoria di messa in onda dovrebbe essere l’inizio del prossimo anno per cinque settimane consecutive.

Nel messaggio qui sotto, Eleonora Daniele ringrazia i suoi followers di Instagram per aver comprato numerosi il libro che parla della storia di suo fratello Luigi: