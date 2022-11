Il maltempo travolge Ischia, “almeno dodici dispersi”: trovato il corpo di una donna

Il maltempo ha sconvolto Ischia. L’isola campana questa notte è stata colpita da una frana partita dalle pendici del monte Epomeo. Colate di fango, allagamenti hanno invaso il Comune di Casamicciola, le cui strade si sono trasformare in fiumi in piena.

Case e veicoli sono stati invasi dalla frana fino al centro cittadino. I dispersi sono almeno dodici.

Maltempo a Ischia, Salvini: “otto morti”, ma carabinieri e prefetto smentiscono

Secondo quanto comunicato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ci sono otto morti accertati. Ma le sue parole sono state smentite dal prefetto di Napoli Claudio Palomba: “Al momento, da tutte le istituzioni coinvolte, non abbiamo segnalazioni di morti accertate, non sono stati recuperati cadaveri”.

A smentire il ministro Salvini, anche i carabinieri, che in una nota ufficiale hanno fatto sapere: “Al momento, per fortuna, non sono stati accertati cadaveri. Siamo in contatto con tutte le forze in campo e per il momento non ci sono morti”.

La prima vittima è una donna

Poco dopo è stato individuato il corpo della prima vittima: una donna proveniente da un Paese dell’Est, sposata con un cittadino di Casamicciola.

Maltempo a Ischia: persone e vetture in mare

I soccorritori sono al lavoro per cercare persone anche in mare, dove sono finite anche alcune automobili. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha spiegato che “la situazione è molto complicata, si tratta di persone che sono probabilmente sotto il fango, che non rispondono alle chiamate”.

Salvata una famiglia con un neonato

Si teme che il numero dei dispersi possa aumentare. Una famiglia con un neonato è stata ritrovata, mente un altro uomo è stato recuperato e salvato dai soccorritori. La prefettura e la Regione hanno disposto l’evacuazione di circa 200 persone, mentre il porto è stato chiuso e diverse navi dirottate.

Maltempo a Ischia: De Luca chiede lo stato di emergenza

Il governatore della Regione Vincenzo De Luca ha chiesto lo stato di emergenza: “La Regione Campania ritiene necessario chiedere lo stato di emergenza per l’isola di Ischia e i territori colpiti da questi eventi atmosferici disastrosi”, ha dichiarato, ringraziando la “protezione civile, le forze dell’ordine, i volontari e il personale sanitario, per l’impegno profuso”.

Il sindaco di Casamicciola: “Non uscite di casa”

“Cari concittadini, a causa delle avverse condizioni meteo e dei pesanti danni che si sono già verificati nel comune di Casamicciola Terme, vi chiedo di rimanere nelle vostre abitazioni e di non mettervi in movimento. Vi comunicherò in seguito l’evolversi della situazione. Grazie per la responsabile collaborazione”. Questo il messaggio del sindaco di Ischia Enzo Ferrandino, diffuso sui social. Le scuole di tutta l’isola sono state chiuse.

Sindaco di Lacco Almeno: “Abitazioni a rischio crollo”

Il maltempo ha colpito anche Lacco Almeno, dove “al momento ci sono 20-30 nuclei familiari ancora isolati. Con i soccorsi stiamo provando a portarli giù, per loro sono stati già disposti alloggi. Molte persone invece sono uscite dalle abitazioni perché sono a rischio crollo”. Così ha dichiarato il primo cittadino Giacomo Pascale.

Maltempo a Ischia: la solidarietà della premier Meloni

La premier Giorgia Meloni è in costante contatto con il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, il dipartimento della Protezione civile e la Regione Campania per seguire l’evoluzione della vicenda ed ha espresso vicinanza ai cittadini ischitani.

Tajani: “Agire per impedire che eventi come questi si ripetano”

“Serve un intervento per tutelare il tessuto idrogeologico del nostro Paese. Sono troppe le tragedie, abbiamo visto quello che è successo nelle Marche”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Il governo è intervenuto con circa 400 milioni per sostenere le aree colpite nelle Marche e non mancherà la solidarietà nei confronti del popolo di Casamicciola ad Ischia. Ma bisogna agire con grande determinazione per impedire che eventi come questo si ripetano in futuro”.